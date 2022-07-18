Cumhuriyet tarihinde bu hafta: Lozan Antlaşması imzalandı

18 Temmuz 2022 Pazartesi, 04:00

LOZAN MUAHEDESİNİN İMZALANDIĞI GÜNÜN DEVRİ SENEVİSİ

24 TEMMUZ 1929

Gazi Hz. Diyorlar ki:

“Bu muahedename, Türk milleti aleyhine asırlardanberi hazırlanmış ve Sevr muahedenamesile ikmal edildiği zannedilmiş büyük bir sui kastin inhidamını ifade eder bir vesikadır. Osmanlı devrine ait tarihte emsali namesbuk bir siyasî zafer eseridir”

Leman gölüne nazır bu küçük İsviçre kasabası Türk tarihinde hem manen, hem de maddeten büyük bir mevki tutmuştur.

Çünkü Türkiye Lozan muahedesile yalnız İzmirde kazandığı muazzam zaferin neticesini istihsal etmekle kalmadı, aynı zamanda kapitulâsyonlardan ve bütün kuyudattan azade olarak hür ve müstakil bir devlet olarak meydana çıktı.

SULHÜN YEDİNCİ SENEİ DEVRİYESİ

“LOZAN” MUAHEDESİNİN İMZALANDIĞI GÜN

24 TEMMUZ 1930

İsmet Paşanın Lozan muahedenamesini imzalayan çelik bileğinde, hür ve müstakil yaşamak için mucizeler yaratan Türk milletinin azim ve iradesi tecelli etmiştir.

Lozan’ da Gazi Mustafa Kemal murahaslarının imzaladığı şerefli muahedenamede ise, genç Türkiye, dünyanın en büyük devletlerile ayni hukuku haiz bulunuyordu.

Sevr saltanat, Lozan ise cumhuriyettir.

BÜTÜN TÜRKİYE BÜYÜK TEZAHÜRATA HAZIRLANDI

ATATÜRK ÇANAKKALEYİ BİR DEFA DAHA KURTARDI

20 TEMMUZ 1936

Atatürk Türkiyesinin bu parlak siyasi zaferi, barış yolile kazanıldığı için kıymeti daha büyüktür !

Türkün Boğazlar üzerindeki hükümranlığını, kayidsiz şartsız kabul eden ve Türkiyeyi şark sulhunun en büyük âmili ve nâzımı vaziyetine sokan yeni Boğazlar mukavelenamesi, bu akşam Montröde imzalanıyor.

ATATÜRKE İTHAF

21 TEMMUZ 1936

Cumhuriyet bugün Boğazlar bayramı münasebetile çıkardığı Çanakkale nüshasını Çanakkaleyi dört defa kurtarmış olan Ulu Öndere ithaf eylemeği millî bir borç bilir.

İSMET İNÖNÜNE

Savaşta ve barışta Atütürkün sağ eli! Muvaffakiyetle bağladığın Montrö konferansıile ikmali bahtiyarlığından dolayı, Cumhuriyet, seni de tek kalb haline gelmiş millet adına kutluluyor.

BOĞAZLAR MUKAVELESİ DÜN AKŞAM İMZALANDI

ATATÜRKÜN SÖZLERİ

Atatürk Montrö muahedesinin imzası dolayısile milletin gösterdiği büyük tezahür karşısında hissiyatını şu suretle izhar etmiştir:

- Milletin yüksek seciyesine, ordusunun bükülemez bazusuna ve medeni beşeriyetin aldatılamaz bonsansına dayanarak ve güvenerek kullanılan zekâ, lojik ve enerjisinin, bütün beşeriyetin muhtac olduğu sulh ve huzur bahşeden neticeler doğurabileceğinin bir delili olan Montrö konferansı eseri cidden sevinmeğe ve sevindirmeğe değer bir tarihi hadisedir.

TÜRK ORDUSU KIBRIS’TA

20 TEMMUZ 1974

Uluslararası alanda yapılan görüşmeler olumlu sonuç vermeyince Ecevit Hükümeti, Kıbrıs’taki istila hareketini durdurmak için çıkarma kararı aldı.

Çıkarma hareketinin başlamasından sonra Anadolu Ajansına bir açıklama yapan Başbakan Bülent Ecevit “Kıbrıs’tayız, dedi

Sisco ile temaslar sonuç vermedi, müdahale kararı alındı.

ABD, müdahalemizi önlemek istedi

Ecevit, Wilson’la Sisco’nun Kıbrıs’a askeri müdahale yapılmaması için ısrarlı teminat isteklerini kabul etmedi

Avrupa Konseyi Kıbrıs’ ta yasal yönetimin göreve dönmesini istiyor, Sovyetler NATO’ yu suçladı.

Türk birlikleri, Kıbrıs anlaşmazlığının ilk patlak verdiği 1964 yılından beri yaptığı girişimlerin üçüncüsünde Kıbrıs’ a ayak basmış olmaktadır.

Jetlerimizin desteğinde Kıbrıs’ın kuzey sahillerine çıkartma gemileriyle ilk birliklerimiz ayak basarken, paraşütçü birliklerimiz de Kıbrıs’a indirilmiştir.

Özgün dil ve yazım korunmuştur.