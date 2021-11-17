ÇYDD İzmir Gençleri Ata’nın huzurunda

17 Kasım 2021 Çarşamba, 14:49

ÇYDD İzmir Şubesi üyesi 120 genç, Anıtkabir’de Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün huzuruna çıkıp, mozoleye çelenk bıraktı.

Anıtkabir ziyareti programı kapsamında Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna ışık tutan Kurtuluş Savaşı ve Cumhuriyet Müzelerini ziyaret eden Çağdaş Gençlik gönüllüleri adına açıklama yapan Fulya Karakaya, “Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği ve Şubeleri olarak 13 senedir Ata’mızın huzuruna çıkmak için Ulusal Anıtkabir Buluşmaları düzenliyoruz. Bu buluşmalar Atamızın yokluğunda yas tutmak amacıyla değil, Atamızın huzurunda bir olup çağdaşlık yolunda ilke ve devrimlerinin yoldaşlığıyla birbirimizden güç almak amacıyla yapılıyor. ‘Benden bize giden yol’ ilkesiyle Anıtkabir Buluşmaları’nın düzenlenmesini Çağdaş Gençlik adına paha biçilemez bir değer olarak görüyoruz” şeklinde konuştu.