Daha çok verim, daha çok oyun: Vivo Y33s Türkiye’de satışta!

25 Şubat 2022 Cuma, 18:11

Hayatımıza çok büyük kolaylıklar getiren teknolojinin yıldızları akıllı telefonlardan beklentiler her geçen gün daha da artıyor. Yeni ürün tasarımlarında kullanıcıların ihtiyaçlarını ve fikirlerini her zaman ilk sıraya koyan vivo, her modelinde yüksek teknolojiyi ulaşılabilir kılmaya devam ediyor.

Y serisi ile fiyat-performans ürün segmentinde zirvede yer alan vivo, Türkiye’de satışa çıkardığı yeni Y33s modeli ile evde, işte veya oyun oyarken mükemmel bir deneyim sunmaya odaklanıyor. Güçlü pil, gelişmiş kamera, genişletilmiş RAM özelliği ve lüks görünüm ile donatılmış yeni Y33s modeli günü kurtarmanıza yardımcı oluyor.

Y33s modeli, yüzde 90,6 ekran-gövde oranına sahip 2408 x 1080 FHD + yüksek çözünürlüklü ekranı ile telefon kullanımını farklı bir boyuta taşıyor. 6,58 inç FHD+ hücre içi ekranı, parlak renkler ve canlı ayrıntılar sunarken parmak ucunuzdan gözünüze kadar rahat ve keyifli bir deneyim sunuyor. Siz filmlerden oyunlara kadar tüm içeriklerin keyfini mutlak netlikle çıkarmaya odaklanırken mavi ışık filtresine sahip Y33s sizin için göz sağlığınızı korumaya odaklanıyor.

Y33s’in kalbinde yatan Android 11 tabanlı FunTouch OS 11.1 ve 2.0 GHz’e kadar CPU çalışma hızına ulaşan Mediatek Helio G80 sekiz çekirdekli işlemci, daha fazla güç, daha yüksek görüntü kalitesi ve daha yüksek bir performans yaratıyor. Bununla birlikte Multi-Turbo 5.0 ile HyperEngine oyun teknolojisini birleştiren Y33s, istikrarlı ve uzun bir oyun deneyimi sunuyor. Beş bileşenden oluşan soğutma çözümü sayesinde oyunun en hararetli anlarında bile ısınmayan akıllı telefon, sistem işlemci hızını ve güç tasarrufu performansını yepyeni bir düzeye çıkarıyor.

8,00 mm’lik zarif gövdesinde 5000 mAh değerinde büyük bir pil bulunuyor ve 18W hızlı şarj ve vivo Energy Guardian yöntemleri ile pil ömrünü dert etmekten kurtarıyor. Bu büyük pil günün her anında size güç ve enerji sağlıyor.

8 GB RAM’e sahip olmasıyla dur durak bilmeyen süper bir güç haline gelen bu modelde de, uygulamalar arasında daha özgürce geçiş yapabilmeniz için tasarlanan 4 GB’a kadar boş ROM alanınızı genişletilebiliyor ve RAM olarak kullanılabiliyorsunuz. Üçlü kart yuvası sayesinde hem depolama alanınızı 1 TB’a kadar yükseltip sevdiğiniz müzik, film, fotoğraf ve videolarınızı korkmadan kaydedebilir hem de çift sim kartı özelliği sayesinde tek telefon üzerinden hayatın akışını yakalayabilirsiniz.

Hayatınızın en unutulmaz anlarını her zaman hatırlanacak birer anıya dönüştürmenize yardımcı olan Y33s, mobil fotoğrafçılığı bir sonraki seviyeye taşıyor. Yüksek çözünürlüklü 50 MP ana kamerası, 2 MP bokeh kamerası ve 2 MP süper makro kamerası her açıdan kamera deneyimine destek veriyor.

Bokeh algoritması fotoğraflarınızın arka planını daha doğal hale getirirken süper makro kamerası 4 cm’ye kadar yaklaşan odağı sayesinde küçük dünyaları büyüterek ortaya çıkarmanıza olanak tanıyor. Otomatik göz odaklama, süper HDR ve profesyonel fotoğrafçılar tarafından yalnızca vivo için tasarlanan Şık Gece Filtreleri ile desteklenen süper gece modu gibi özellikler ile ters ışıkta bile net kareler, odağınızı kaybetmeden görülmeye değer selfieler, gece çekimlerinizde tıpkı anılarınızdaki kadar aydınlık anlar yakalayarak, anlarınızı birer sanat eserine dönüştürüyor.

Aynı zamanda EIS teknolojisine sahip devasa 50 MP ana kamera ana kolayca odaklanabiliyor ve hareket halindeki hızlı dünyayı yakalamanıza olanak sağlıyor. Ön kısımda ise 16 MP’e sahip kamerası ile HD selfieler çekebilir, karanlık çöktüğünde bile net ve doğal sonuçlar elde edebilmenizi sağlayan süper gece selfiesi ile en net ve en doğal halinizi yansıtabilirsiniz.

Ayna Siyahı ve Gün Ortası Rüyası renk seçenekleri ile kullanıcılara sunulan vivo Y33s, i sahip olduğu güçlü görüntüleme teknolojilerini keşfetmeye davet eden özgün çift katmanlı tasarımı ve 4.999 TL fiyatıyla tüketicilerle buluşuyor.