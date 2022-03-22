Dart Türkiye Finalleri'ne Denizlili gençler damga vurdu
Okul Sporları Dart Türkiye Finalleri'nde Denizli'den Tekkeköy Ortaokulu, kızlar ve erkekler kategorisinde Türkiye Şampiyonu oldu.
Okul Sporları 2021-2022 Dart Türkiye Finalleri 19-20 Mart tarihlerinde Konya'da düzenlendi. Selçuklu Belediyesi Uluslararası Spor Salonu'nda gerçekleşen organizasyona 20 yıldız erkek ve 19 yıldız kız takımı katıldı. Şampiyonluk için kıyasıya müsabakaların yaşandığı organizasyona Denizli Pamukkale'den Tekkeköy Ortaokulu'nun başarısı damga vurdu.
Pamukkale ilçesinde bulunan Tekkeköy Ortaokulu bir ilke imza atarak, hem Yıldız Kızlar Dart dalında hem de yıldız Erkekler Dart dalında Türkiye Şampiyonu oldu.
Tekkeköy Ortaokulu, erkekler finalinde Kayseri Yahya Kemal Beyatlı Ortaokulu'nu 3-0 yenerek şampiyon olurken, kızlar kategorisinde de bir diğer Denizli takımı Yatağan Ortaokulu'nu 3-2 mağlup ederek Türkiye Şampiyonu oldu.
BAŞARININ SIRRI 'AZİM'
Dart çalışmalarının öncüsü ve okulun beden eğitimi öğretmeni Murat Barut, okulda dart ve diğer sportif alanlarda yaptığı çalışmalarla, öğrencilerin rol modeli oldu. Kentte küçük bir alanda, kısıtlı imkanlarla başladıkları dart çalışmalarını Türkiye şampiyonluğu ile süsleyen Tekkeköy Ortaokulu, öğrencilerin sosyal, sportif, bilimsel ve sanatsal alanlarda gelişmeleri için gösterdiği çaba ile öne çıkıyor.
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