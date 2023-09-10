Datça açıklarında 31 düzensiz göçmen kurtarıldı
Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında Yunanistan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 31 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Datça ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye Sahil Güvenlik kurtarma botu sevk edildi.
Yunanistan sahil güvenlik unsurlarınca Türk karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 31 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Kurtarılan düzensiz göçmenler işlemlerinin adından Ula Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildiler.
Player Alanı
En Çok Okunan Haberler
-
- Fas'taki depremin yıkımı fotoğraflara böyle yansıdı!
- Kredi kartlarında yeni dönem başlıyor!
- Ev sahibinden kirasıcına ‘rüşvet’!
- Motorin ve benzine dev zam yolda! Rekor oran...
- İlk uygulama ile başladılar
- 15 Temmuz Köprüsü 'Fas' renklerine büründü
- CHP'de dört isim netleşti
- Tahlil sonuçları belli oldu!
- MSB'den 'Sezgin Tanrıkulu' açıklaması!
- ‘Ayhan Bora Kaplan’ operasyonu genişledi!