Datça açıklarında 31 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında Yunanistan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 31 düzensiz göçmen kurtarıldı.

İHA
Yayınlanma: 10.09.2023 - 10:30
Datça açıklarında 31 düzensiz göçmen kurtarıldı
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Datça ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye Sahil Güvenlik kurtarma botu sevk edildi.

Yunanistan sahil güvenlik unsurlarınca Türk karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 31 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Kurtarılan düzensiz göçmenler işlemlerinin adından Ula Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildiler.


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