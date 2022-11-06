Datça açıklarında hortum!
Muğla'nın Datça ilçesinde, sağanağın ardından denizde hortum oluştu. Yaklaşık 10 dakika süren hortum, cep telefonu ile görüntüledi.
Muğla' Datça'da bugün öğle saatlerinde kısa süreli sağanak sonrası denizde hortum oluştu.
Akdeniz'de, Yunanistan'ın Sömbeki (Symi) Adası açıklarında saat 14.00 sıralarında ortaya çıkan hortum, bir süre sonra Datça kıyılarına yaklaştı. Hortum, daha sonra, Göreme sahili üzerinden Ege Denizi Gökova Körfezi'ne doğru yönelerek kayboldu.
Yaklaşık 10 dakika süren hortum, vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntüledi.
Video Haberler
- Öğrenciler günlük 10 bin ekmek üretiyor
- Topladığı el işi Türk kilimleriyle Tokyo'da sergi açtı
- Millet İttifakı'nın adayı ne zaman açıklanacak?
- Sokak köpekleri, mağazadan oyuncak pelüş köpek kaçırdı
- Park alanından çıkarırken bebekle polis ilgilendi
- AKP'nin Hedef 2023 deyip yapamadığı 10 vaat
- Türkiye Yüzyılı mı, Çöküş Yüzyılı mı?
- Yok böyle sokak röportajı! Yurttaşlar birbirine girdi...
- Endemik çiçekler, camda şekil buldu
- Umudunun tükendiği an sıfır otomobil sahibi oldu
En Çok Okunan Haberler
-
- Tüm yurtta etkili olacak!
- 'Şık olmayan’ görevden alma
- Bir madende daha patlama!
- Ekrem İmamoğlu'nu hedef alayım derken...
- Cübbeli'den İTO provokasyonu
- AKP'den dikkat çeken 'HDP ziyareti' çıkışı
- Selahattin Demirtaş'tan 4 sorulu anket
- 'Burnunuzdan fitil fitil getirene kadar...'
- İktidarın oyları neden düşmüyor?
- 'Dokunulmazlıkları kaldırılsın' çağrısı