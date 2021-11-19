Demirtaş'tan dikkat çeken 'TL' mesajı: 'Bilerek yapıyorlar'
HDP'nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın sosyal medya hesabından paylaşılan mesajında, faiz kararı hakkında, "Ülkenin yer altı ve yer üstü zenginliklerini; işçilerin, çiftçilerin alın terini yabancılar bedava alabilsinler diye, hükümet TL’nin değerini bilerek düşürüyor" diyerek seçim çağrısı yaptı.
Merkez Bankası'nın aldığı faiz kararının ardından dolar sert bir yükseliş daha göstererek yeni bir rekor kırdı. Söz konusu kararın AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın faiz çıkışıyla geldiğini belirten birçok siyasetçi ve ekonomist tepkilerini dile getirdi.
Son olarak sosyal medya hesabından açıklama yapan HDP'li Selahattin Demirtaş, "Ülkenin yer altı ve yer üstü zenginliklerini; işçilerin, çiftçilerin alın terini yabancılar bedava alabilsinler diye, Hükümet TL’nin değerini bilerek düşürüyor. Amaçları ülkeye biraz döviz girmesini sağlamak. Bunun adı vatanı satmaktır ve bunu Türk milliyetçileri yapıyor" diyerek bir dizi mesaj paylaştı.
Demirtaş'ın seçim çağrısı da yaptığı mesajları şöyle:
"Öte yandan milyonlarca vatandaş ucuz ekmek kuyruklarında saatlerce bekleyecek kadar yoksulluk içinde.
Oysa asgari ücret alan bir Almanya vatandaşı, istese bir halk ekmek büfesini komple satın alabilir.
Türkiye toplumu bu durumu hak edecek ne yapmış olabilir, son seçimde çoğunlukla yanlış kişiye oy vermenin dışında?
Ne yazık ki halkın durumu çok kötü ve yoksulluk, her geçen gün sefalete dönüşüyor. Sadece tek bir çıkış yolu var, o da erken seçim.
Türkiye yoksul bir ülke değil. Sadece, çok kötü yönetiliyor. Neyse ki gidişatı düzeltmek elinizde.
Yapacağınız en acil şey seçim istemek ve ülkeyi satanlara derslerini sandıkta vermek. Sonrasında, işlerin ne kadar hızlı düzeldiğini görünce çok şaşıracaksınız. #SeçimHemenŞimdi"
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