Demirtaş’tan tutukluluğunun 5. yılında mesaj: HDP, AKP-MHP iktidarını tasfiye etme noktasına geldi

04 Kasım 2021 Perşembe, 13:37

4 Kasım 2016’da tutuklanan Selahattin Demirtaş, 5. yıl dönümünde konuştu. Demirtaş, Evrensel gazetesinin, avukatları aracılığıyla yönelttiği soruları yanıtladı.

“AKP İLE 5’Lİ ÇETENİN SERVETİ 10 TÜRKİYE’YE BEDEL”

“AKP yöneticisi ile beşli çete denilen şirketlerin serveti de toplamda 10 Türkiye’ye bedeldir” diyen Selahattin Demirtaş’ın açıklaması şöyle:

"4 Kasım 2016 siyasi darbe operasyonlarının üzerinden beş yıl geçti. Bu süre zarfında Türkiye, Ortadoğu ve dünya genelinde çok ciddi siyasal, ekonomik ve sosyal değişimler, gelişmeler yaşandı. Gelişmeler her alanda o kadar hızlı ki, bizim dışarıda bıraktığımız dünya ile bugünkü dünya aynı değil artık. Her şey ama her şey hızla değişiyor, dönüşüyor. Sömürü ve yoksullaşma küresel düzeyde katmerleşirken bir avuç zenginin serveti 7 milyar insanın toplam servetini katbekat aşabiliyor. Elon Musk denilen adam, yerkürenin ilk dolar trilyoneri olmak üzere. Yani sadece bu adamın serveti, Türkiye Cumhuriyeti’nin 2022 bütçesinin neredeyse 10 katı. Bir iddiaya göre, Binali Yıldırım’ın sadece Hollanda’daki serveti 26 milyar dolarmış. Buradan yola çıkarak bir tahmin yürütürsek bir avuç AKP yöneticisi ile beşli çete denilen şirketlerin serveti de toplamda 10 Türkiye’ye bedeldir. Peki bu AKP’li siyasetçiler, devletten aldıkları maaşlarla mı edindiler o servetlerini? Elbette hayır. Nasıl edindiklerini az çok biliyoruz. Elon Musk, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg gibi küresel zenginlerin hem ticaretten hem de spekülatif para operasyonlarından servetlerine servet kattıkları açık. Peki, bizim “yerli ve milli” zenginlerimiz parayı nereden buldular? İşte bu sorunun yanıtı, bize yapılan operasyonun gerçek nedenidir.”

AKP döneminde ‘ağır ve ciddi suçların’ işlendiğini söyleyen Demirtaş, “AKP yönetici eliti tarihimizde hiç olmadığı kadar yolsuzluğa ve rüşvete bulaştı. Eskiden devleti yönetenler devletten azıcık çalarlardı. Ama AKP döneminde devlet komple çalındı, geriye azıcık bırakıldı. Bu amaçla o kadar ağır ve ciddi suçlar işlendi ki, bir gün tüm gerçekler ortaya saçıldığında, ki mutlaka saçılacak, insanlar gördüklerine ve duyduklarına inanamayacak, şoke olacaklar. AKP’ye iyi niyetle oy vermiş olan seçmenler bu kadar büyük suçların ve günahların, bilmeden de olsa ortağı olmaktan hicap duyacaklar. Çünkü öyle böyle bir hırsızlıktan söz etmiyorum, on tane Türkiye kadar para, resmen çalınmış durumda” ifadelerini kullandı.

7 Haziran seçimleri sürecinde ve sonrasında yaşanan patlamalara da değinen Selahattin Demirtaş, “Tabii ki ülkeyi yönetenlerin tek ağır suçları bu da değil. Özellikle Suriye’de yaşa dışı şekilde desteklenen çeteler, içeride kurulan gizli paramiliter yapılar, seçim kazanmak için Diyarbakır’da, Suruç’ta, Ankara’da patlatılan bombalar, hendekler ve barikatlar gerekçesiyle uygulanan abartılı şiddet, yakılan ve yıkılan şehirler, diri diri ateşe verilen insanlar ve bir de 'sırrı' henüz çözülememiş 15 Temmuz darbe girişimi. Dahasını da sayabiliriz ama bunlar bile iktidarın bulaştığı suçların vahametini göstermesi bakımından kan dondurucudur” dedi.

HDP’ye yönelik operasyonlar hakkında konuşan Demirtaş, sözlerini şu ifadelerle sonlandırdı: