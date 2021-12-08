Demokrasi bir insan hakları meselesidir

08 Aralık 2021 Çarşamba, 15:13

Türkiye ve dünyada toplumların büyük acılar yaşadığı, adalet, özgürlük, demokrasi ve barış mücadelesi açısından son derece vahim gelişmelerin ardı ardına görüldüğü bir yılı geride bırakmak üzereyiz.

Malumunuz olduğu üzere aralık ayı içerisindeyiz.

Özellikle 10 Aralık ve bugünü kapsayan hafta insanların sahip olduğu hakların hatırlatılması noktasında önemle bir yere sahiptir.

Bir başka deyişle, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü’nü içine alan haftanın tüm dünyada İnsan Hakları ve Demokrasi Haftası olarak kutlandığını söyleyebiliriz.

İnsan hakları sadece insan olmak nedeniyle sahip olunan haklar olarak devlet hukukundan önce gelirler ve bağımsızdırlar. Bireyin eksiksiz gelişimi için gerekli bir koşul olarak insan hakları ancak demokratik bir düzen içerisinde kendi yerini bulur.?

İnsan hakları kurallarında eşitlik temeli vardır, evrenseldir ve bu nedenle yüksek ahlaki niteliğe sahiptir. İnsan onurunu güvenceye alan bütün kurallar insan hakları kapsamına girer. İnsan onuru ise, hukuk kurallarının adalete uygunluğunu, alınan kararların doğruluğunu ölçmenin en önemli aracıdır.

?İnsan hakları; insanlar arasında dil, din, ırk, cinsiyet ve diğer konularda herhangi bir ayrım gözetmeksizin sevgi, saygı, dostluk gibi duyguları geliştirmek adına oluşturulmuş olan hakları temsil etmektedir. Bir başka deyişle, bir insanın yalnızca insan olduğu için bu haklara sahip olduğunu söylemek gerekir. İnsan hakları sayesinde insanlar kendi özüyle yaşama şansına erişirler. Bir insanın başka bir insana hükmetmesi ve onu ezmesi; insan onuruna yakışmayan durumlar arasında başı çeker. İnsanlar arasında bu tarz farklılıkların olduğu toplumlarda kavga ve çatışmalar eksik olmaz. Bu noktada, yapılması gereken insanlar arasında hak, eşitlik, adalet ve özgürlük düşüncesinin yaygınlaşmasını sağlamaktır. ?

İnsanların kendi haklarını korumayı ve savunmayı öğrenmesi ile beraber insan hakları ve demokrasi ile ilgili mücadeleler de artmıştır. İnsan haklarının yüzde yüz korunduğu sisteme ise demokrasi adı verilir. Dünyanın her yerindeki demokrasilerde hukukun üstünlüğü esas alınır. Bir başka deyişle, demokrasilerde tüm insanların eşit haklara sahip olduğunu ifade etmeliyiz. ?

İnsan hakları bilincinin ortaya çıkması ve yaygınlaşması ise çok eski yıllara dayanmaktadır.

Özellikle de 1789 Fransız İhtilali ile tüm Avrupa’nın insan hakları konusunda gerekli bilince eriştiğini ifade edebiliriz. ??Değişen jeopolitik durumlar, dijital çağa geçiş, çevresel bozulma ve iklim değişikliği önemli sınanmaları beraberinde getirmekle birlikte, daha demokratik ve daha kapsayıcı toplum yapısına doğru itiyor dünyayı ve ülkemizi.

Bireylerin korunması ve güçlendirilmesi, dirençli, kapsayıcı ve demokratik toplum yapısı inşa edilmesi, insan hakları ve demokrasi için küresel bir sistemin desteklenmesi, yeni teknoloji kullanımının beraberinde getirdiği yeni fırsatların değerlendirilmesi ve güçlüklerin ortadan kaldırılması ve tüm bunlar için birlikte çalışarak sonuçlar elde edilmesi çok önemlidir.

Tüm bunların ışığında farklılıkları kabullenerek, farklılıkların birbirimize uzattığımız silahlar değil tam tersine zenginliğimiz olduğunu anlamamızda yatıyor gerçek demokrasinin sırrı.

Demokrasi tutulmasının akıl iradesiyle aşılacağını, demokrasinin pek çok sorununu çözebileceğini ve ülkemizi daha yaşanabilir hale getireceğini umut etmekten başka bir şey gelmiyor elden...

Hepimizin hafızasına not etmesi gereken bir başka husus da insanları bir araya getiren ortak değerlerin varlığıdır.

Bu değerler insan olmanın aracıdır.

İnsan haklarını bir pasta olarak düşünürsek demokrasi de bu pastanın mumudur.

Tüm insanlığın temel görevlerinden biri de bu mumları muhafaza etmek ve söndürmemektedir.

Her zaman dediğim gibi yaşamak güzel şeydir kuşkusuz...

Ama gelişen dünyaya ayak uydurarak yaşamak...

Anayasaya, hukuka, demokrasiye, insan haklarına bağlı kalarak bir ve beraberce…