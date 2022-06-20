DenizBank 60 milyon dolar fon sağladı
DenizBank, küresel salgından olumsuz etkilenen KOBİ’lerin finansman ihtiyaçlarını karşılamak üzere, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası (TKYB) aracılığıyla Dünya Bankası’ndan 60 milyon dolar finansman kaynağı temin etti.
DenizBank KOBİ’lerin finansmanı için 60 milyon dolar tutarında Dünya Bankası fonu sağladı. DenizBank Genel Müdür Yardımcısı Beril Oğuz, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, “DenizBank olarak, ekonomimiz için kaldıraç etkisi gören niş sektörleri her zaman sahiplendik. Bu anlayışla, gezegenin geleceği için başta tarım sektörü ve ekonomimizin belkemiği olması dolayısıyla KOBİ’lerin finansmanını ayrı bir yere konumlandırarak bu sektörlerin hep yanında olduk. Kadınların iş gücüne dahil olmadığı bir ekosistemde ekonominin tam potansiyeliyle büyüyemeyeceği inancıyla, kadın istihdamını ve kadın girişimciliğini de tüm kaynaklarımızla destekliyoruz”.
SAĞLADIKLARI KAYNAĞIN TOPLAM TUTARININ 2,5 MİLYAR DOLARI AŞTI
2007 yılından bu yana uluslararası kalkınma kuruluşlarından fonlama temin edip Türkiye’de sürdürülebilirlik etkisi yüksek krediler verdiklerini; bu kapsamda sağladıkları kaynağın toplam tutarının 2,5 milyar doları aştığını belirten Beril Oğuz, şöyle konuştu: “Son dönemde gerçekleştirdiğimiz sendikasyon ve repo işlemlerimizde de, tarımın finansmanı ve bankacılık hizmetlerinin engelli vatandaşlarımız için erişilebilirliği gibi performans kriterleri belirleyerek sürdürülebilirlik taahhütlerimizi ciddiyetle ortaya koyduk. Şimdi, ülkemizin dört yanında, küresel salgının yaralarını sarmaya çalışan KOBİ’lerimizin, özellikle de genç ve kadın istihdamını destekleyen işletmelerin ayağa kalkması için sorumluluk alıyoruz. Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası’nın ülkemize kazandırdığı 60 milyon dolar tutarındaki bu kaynağı KOBİ’lerimizin hizmetine sunmaktan gurur duyuyoruz.”
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