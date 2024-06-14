Denizin ortasında can pazarı: Mahsur kalanları kurtarmak için zamanla yarıştılar
Edirne’nin Saros Körfezinde denizin ortasında kayığın alabora olması sonucu mahsur kalanlar, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı.
Edirne’nin Enez ilçesine bağlı tatil köyü Büyükevren sahilinden kayıkla Saros Körfezine açılan 3 kişinin bulunduğu kayık alabora oldu.
Denizin ortasında mahsur kalan 3 kişinin çığlıklarını duyanlar, kendi kayıklarıyla denize açıldı. Sese doğru ilerleyen vatandaşlar, havanın karanlık olması nedeniyle kişilere ulaşamadı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin bölgeye gelmesiyle denizde mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı. Kayıklarla sahile çıkarılan 3 kişiye ilk müdahaleleri sahilde hazır bekleyen ambulans ekipleri tarafından yapıldı. Kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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