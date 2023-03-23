Denizli’de eğitimcilerden ‘promosyon’ isyanı

Yayınlanma: 23 Mart 2023 - 15:21

Güncelleme: 23 Mart 2023 - 15:21

Eğitim-İş Sendikası Denizli Şubesi üyeleri, Denizli Milli Eğitim Müdürlüğü önünde toplanarak, maaş promosyonunda daha önce belirlenen rakamın revize edilmesi taleplerini tekrar dile getirdiler. Eğitim-İş Sendikası Denizli Şubesi Başkanı Namık Kemal Aydoğan, burada yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"GEREKÇELER GÖSTERİLEREK SOMUT ADIM ATILMADI"

"İl Milli Eğitim Müdürlüğü, geçen yıl aralık ayında bir promosyon ihalesi yaparak, yaklaşık 11 bin eğitim emekçisinin 2022 Mart ayında 7 bin 760 lira promosyon aldığı bir ihaleye bizleri sevk etti. Ancak bu rakam, dönemin koşulları içerisinde ve artan enflasyonla son derece düşük ve komik duruma düştü. Biz, bu ihalenin revize edilmesini, bu ihaledeki rakamın yükseltilmesini geçen yıl haziran ayından bu yana talep ediyoruz. Diğer sendikalarımız da bunu talep ettiler, hakkımızı aramak için dilekçelerini verdiler. Ancak İl Milli Eğitim Müdürlüğü, yaz tatilinden bu yana, yaklaşık 8 aydır bu konuyu sürekli geçiştirdi. 11 bin eğitim emekçisi adına imza atan Sayın Süleyman Ekici, kendi ufkunun darlığı nedeniyle oturduğu koltuğun hakkını veremeden sadece seyretti. Bizler, eylül ayında bu revizyonu, eğer olmuyorsa ihalenin tekrar yapılmasını talep ettik. Hâlâ aynı şeyi soruyoruz; 2 Mart’ta çıktığınız ihaleye eylül ayında neden çıkmadınız? Mevzuatta ne değişti? Yürürlükte ne değişti? Bütün sendikalar bunu sizden talep etmişken 6 aydır susmanızın sebebi neydi? Eğitim-İş’in tavrı, diğer sendikaların talepleri ve oluşturduğumuz demokratik baskıyla 2 Mart’ta bir ihale yapıldı. Bu ihaledeki komik, rezalet derecesindeki teklifleri hepiniz biliyorsunuz.”

"BU SÜRECİ RAKABET KURUMU'NA TAŞIDIK"

Konuyu Rekabet Kurumu’na taşıdıklarını belirten Aydoğan, “Bankaların aklımızla alay eden tekliflerini tüm dünya duydu. Şimdi buradan soruyoruz, Sayın Süleyman Ekici’ye sesleniyoruz; ey Milli Eğitim Müdürü, bu ihale kararını almak için 6 ay neden beklediniz? Eylül ayında 40-45 bin TL olan ihale tekliflerini biliyorken bugün bizleri 13 bin TL’ye mahkum ettiniz. Bizler, bu süreci hukuki olarak Rekabet Kurumu’na taşıdık. Üyelerimizin desteğiyle, avukatlarımızın desteğiyle Rekabet Kurumu’nda bu süreci konuşmaya devam edeceğiz ve il genelinde topladığımız imzaları da şu anda İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne teslim edeceğiz. Hak verilmez, alınır. Mücadele kazanır. Bu yağmur altında ıslanıyoruz, hakkımızı her durumda arıyoruz. Eğitim-İş, eğitim emekçilerinin hakkını korumak için mücadeleye devam edecek. Yaşasın onurlu mücadelemiz" ifadelerini kullandı.