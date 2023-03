Kahramanmaraş depremlerinde kaç kişi öldü? Deprem bölgesinde can kaybı kaç oldu?

Yayınlanma: 13 Mart 2023 - 12:23

Güncelleme: 13 Mart 2023 - 12:34

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaşanan can kaybıyla ilgili açıklamada bulundu. Deprem bölgesindeki illerde çoğu yurttaş başka şehirlere göç etmeye devam ediyor. Pek çok ili etkileyen ve binlerce can kaybına neden olan depremlerin ardından yurttaşlar en son açıklanan can kaybı sayısını araştırıyor. İşte ayrıntılar...

DEPREM BÖLGESİNDE CAN KAYBI ARTTI MI?

Yapılan son açıklamaya göre, deprem bölgesindeki can kayıplarında büyük artış görüldü.

DEPREM BÖLGESİNDE CAN KAYBI KAÇ OLDU?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yaptığı son açıklamada, depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısının 48 bin 448 olduğunu duyurdu.

Bakan Soylu, hayatını kaybedenlerin 6 bin 660'ının yabancı uyruklu olduğunu ve çoğunun Suriyeli olduğunu bildirdi.