Deprem mi oldu? 1 Ekim 2024 nerede, ne zaman deprem oldu? Son depremler!

Son depremler! Az önce deprem mi oldu? Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 1 Ekim 2024 son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Deprem mi oldu? Nerede, ne zaman deprem oldu? 1 Ekim 2024 Türkiye'deki depremler...

Deprem mi oldu? 1 Ekim 2024 nerede, ne zaman deprem oldu? Son depremler!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01.10.2024 - 09:15

Son dakika deprem bilgileri araştırılıyor! AFAD, Kandilli il il son depremler listesi yurttaşlar tarafından merak ediliyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 1 Ekim'de meydana gelen depremler...

1 EKİM'DE MEYDANA GELEN DEPREMLER

08:16:57   -.-  1.6  -.-   ISIKKAYA-KOZAN (ADANA)                           

08:04:36   -.-  3.4  3.3   SOGUKPINAR-KARLIOVA (BINGOL)                     

07:23:36   -.-  1.8  -.-   KOZAGAC-BEYPAZARI (ANKARA)                       

07:20:48   -.-  1.8  -.-   KALEKAYA-(KAHRAMANMARAS)                         

07:06:00    -.-  2.2  -.-   MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI)                

06:53:06    -.-  2.9  -.-   KAPICAM-(KAHRAMANMARAS)                          

05:24:19   -.-  2.2  -.-   KECIKIRAN-MURADIYE (VAN)                         

05:05:35   -.-  1.3  -.-   AYDINLAR-AKCADAG (MALATYA)                       

04:59:28   -.-  1.2  -.-   ORTAOREN-EKINOZU (KAHRAMANMARAS)                 

04:35:18   -.-  1.2  -.-   BOZAN-KULU (KONYA)                               

04:33:23   -.-  1.6  -.-   TAPKIRANKALE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)            

04:14:13    -.-  1.9  -.-   AKDENIZ                                          

04:12:28     -.-  1.1  -.-   GOKCELER-SIMAV (KUTAHYA)                         

03:13:29    -.-  2.2  -.-   SEKLI-BEYPAZARI (ANKARA)                         

02:57:14   -.-  2.4  -.-   ORTAKOY-AKCADAG (MALATYA)                        

02:12:29    -.-  1.2  -.-   ORTAKOY-AKCADAG (MALATYA)                        

01:58:28   -.-  2.6  -.-   ORTAKOY-AKCADAG (MALATYA)                        

01:57:34    -.-  1.4  -.-   ARSLANBEY-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)               

01:21:33    -.-  1.2  -.-   GUPLUCE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                 

00:59:20  -.-  2.8  -.-   AKDENIZ                                          

00:45:53    -.-  2.0  -.-   YESILDERE-GURUN (SIVAS)                          

00:33:22  -.-  1.8  -.-   BUYUKECELI-GULNAR (MERSIN)                       

00:26:54   -.-  2.4  -.-   GUPLUCE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                 

00:16:57    -.-  1.2  -.-   CAKIRDERE-(KAHRAMANMARAS)                        

00:10:00    -.-  1.5  -.-   ORTAOREN-EKINOZU (KAHRAMANMARAS)                 

00:09:20    -.-  1.0  -.-   ERBASI-ALTINOZU (HATAY)                          

00:04:59    -.-  1.2  -.-   ORTAOREN-EKINOZU (KAHRAMANMARAS)                 

00:04:27   -.-  1.3  -.-   ORTAOREN-EKINOZU (KAHRAMANMARAS)                 

00:01:45   -.-  1.6  -.-   GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)                         


Etiketler: #deprem #deprem mi oldu #son deprem

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