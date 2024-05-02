Deprem mi oldu? 2 Mayıs 2024 nerede, ne zaman deprem oldu? Son depremler!

Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 2 Mayıs Perşembe 2024 son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Deprem mi oldu? Nerede, ne zaman oldu? 2 Mayıs Perşembe 2024 Türkiye'deki depremler...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.05.2024 - 09:29
Deprem mi oldu? 2 Mayıs 2024 nerede, ne zaman deprem oldu? Son depremler!
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AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 2 Mayıs'ta meydana gelen depremler...

2 MAYIS'TA  MEYDANA GELEN DEPREMLER

09:07:45    -.-  3.4  3.3   ARPACIKARACAY-SULUSARAY (TOKAT)                  

08:48:35   -.-  2.8  -.-   BULGARISTAN                                      

08:32:59   -.-  1.7  -.-   ALPUDERE-SULUSARAY (TOKAT)                       

08:17:21  -.-  2.3  -.-   DEREKOY-YENICAGA (BOLU)                          

08:05:47   -.-  2.5  -.-   ARPACIKARACAY-SULUSARAY (TOKAT)                  

07:51:37  -.-  1.6  -.-   BAGLICAY-GURUN (SIVAS)                           

07:47:53  -.-  2.1  -.-   ALPUDERE-SULUSARAY (TOKAT)                       

07:45:16   -.-  1.8  -.-   SUREK-SIVRICE (ELAZIG)                           

07:41:00   -.-  2.2  -.-   BUGDAYLI-SULUSARAY (TOKAT)                       

07:30:21   -.-  2.4  -.-   OZSOGUKSU-KIRIKHAN (HATAY)                       

07:17:03  -.-  1.2  -.-   SARNICKOY-(MUGLA)                                

06:56:39   -.-  1.5  -.-   CIRDAK-YESILYURT (TOKAT)                         

06:43:21   -.-  2.3  -.-   ARPACIKARACAY-SULUSARAY (TOKAT)                  

06:36:39    -.-  1.4  -.-   KALEDIBI-ISKENDERUN (HATAY)                      

06:33:24    -.-  1.5  -.-   ULUKOY-(MALATYA)                                 

06:28:25   -.-  1.8  -.-   TEKKEYENI-SULUSARAY (TOKAT)                      

06:26:30    -.-  1.2  -.-   GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI)      

05:19:53    -.-  1.8  -.-   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                            

05:17:50   -.-  1.5  -.-   KARAOREN-EMIRGAZI (KONYA)                        

05:11:07    -.-  1.4  -.-   HALKACAYIR-YILDIZELI (SIVAS)                     

04:36:19   -.-  2.0  -.-   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                            

04:04:29   -.-  1.2  -.-   AKCAKALE-KAGIZMAN (KARS)                         

03:29:20    -.-  0.9  -.-   OYNAGAN-SUHUT (AFYONKARAHISAR)                   

03:26:59  -.-  2.0  -.-   ORTAKOY-AKCADAG (MALATYA)                        

03:03:31   -.-  1.3  -.-   YESILOVA (BURDUR)                                

02:46:29   -.-  1.4  -.-   GAZIBEY-(SANLIURFA)                              

02:38:47   -.-  1.3  -.-   YALINKAYA-YESILYURT (MALATYA)                    

02:38:02    -.-  1.2  -.-   CAMPINAR-CELIKHAN (ADIYAMAN)                     

02:30:56   -.-  2.3  -.-   YENIKOY-ALACA (CORUM)                            

02:21:08   -.-  3.3  3.2   GOLOREN-EMIRGAZI (KONYA)                         

02:16:58   -.-  1.0  -.-   AKOREN-KARAPINAR (KONYA)                         

01:51:22 -.-  1.6  -.-   SAZAK-YENICE (CANAKKALE)                         

01:49:50   -.-  2.3  -.-   EGE DENIZI                                       

01:17:06    -.-  1.8  -.-   AKYARLAR-BODRUM (MUGLA)                          

01:12:00   -.-  1.6  -.-   HORHOR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                 

01:08:55   -.-  1.4  -.-   KIRIKHAN (HATAY)                                 

01:00:27    -.-  1.9  -.-   DELIBEKIRLI-KIRIKHAN (HATAY)                     

01:00:24    -.-  1.5  -.-   ARMUTLU (YALOVA)                                 

00:14:06   -.-  2.4  -.-   AKDENIZ                                          


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