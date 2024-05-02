Deprem mi oldu? 2 Mayıs 2024 nerede, ne zaman deprem oldu? Son depremler!

Yayınlanma: 02.05.2024 - 09:29

Güncelleme: 02.05.2024 - 09:29

AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 2 Mayıs'ta meydana gelen depremler...

2 MAYIS'TA MEYDANA GELEN DEPREMLER

09:07:45 -.- 3.4 3.3 ARPACIKARACAY-SULUSARAY (TOKAT)

08:48:35 -.- 2.8 -.- BULGARISTAN

08:32:59 -.- 1.7 -.- ALPUDERE-SULUSARAY (TOKAT)

08:17:21 -.- 2.3 -.- DEREKOY-YENICAGA (BOLU)

08:05:47 -.- 2.5 -.- ARPACIKARACAY-SULUSARAY (TOKAT)

07:51:37 -.- 1.6 -.- BAGLICAY-GURUN (SIVAS)

07:47:53 -.- 2.1 -.- ALPUDERE-SULUSARAY (TOKAT)

07:45:16 -.- 1.8 -.- SUREK-SIVRICE (ELAZIG)

07:41:00 -.- 2.2 -.- BUGDAYLI-SULUSARAY (TOKAT)

07:30:21 -.- 2.4 -.- OZSOGUKSU-KIRIKHAN (HATAY)

07:17:03 -.- 1.2 -.- SARNICKOY-(MUGLA)

06:56:39 -.- 1.5 -.- CIRDAK-YESILYURT (TOKAT)

06:43:21 -.- 2.3 -.- ARPACIKARACAY-SULUSARAY (TOKAT)

06:36:39 -.- 1.4 -.- KALEDIBI-ISKENDERUN (HATAY)

06:33:24 -.- 1.5 -.- ULUKOY-(MALATYA)

06:28:25 -.- 1.8 -.- TEKKEYENI-SULUSARAY (TOKAT)

06:26:30 -.- 1.2 -.- GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI)

05:19:53 -.- 1.8 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ)

05:17:50 -.- 1.5 -.- KARAOREN-EMIRGAZI (KONYA)

05:11:07 -.- 1.4 -.- HALKACAYIR-YILDIZELI (SIVAS)

04:36:19 -.- 2.0 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ)

04:04:29 -.- 1.2 -.- AKCAKALE-KAGIZMAN (KARS)

03:29:20 -.- 0.9 -.- OYNAGAN-SUHUT (AFYONKARAHISAR)

03:26:59 -.- 2.0 -.- ORTAKOY-AKCADAG (MALATYA)

03:03:31 -.- 1.3 -.- YESILOVA (BURDUR)

02:46:29 -.- 1.4 -.- GAZIBEY-(SANLIURFA)

02:38:47 -.- 1.3 -.- YALINKAYA-YESILYURT (MALATYA)

02:38:02 -.- 1.2 -.- CAMPINAR-CELIKHAN (ADIYAMAN)

02:30:56 -.- 2.3 -.- YENIKOY-ALACA (CORUM)

02:21:08 -.- 3.3 3.2 GOLOREN-EMIRGAZI (KONYA)

02:16:58 -.- 1.0 -.- AKOREN-KARAPINAR (KONYA)

01:51:22 -.- 1.6 -.- SAZAK-YENICE (CANAKKALE)

01:49:50 -.- 2.3 -.- EGE DENIZI

01:17:06 -.- 1.8 -.- AKYARLAR-BODRUM (MUGLA)

01:12:00 -.- 1.6 -.- HORHOR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)

01:08:55 -.- 1.4 -.- KIRIKHAN (HATAY)

01:00:27 -.- 1.9 -.- DELIBEKIRLI-KIRIKHAN (HATAY)

01:00:24 -.- 1.5 -.- ARMUTLU (YALOVA)

00:14:06 -.- 2.4 -.- AKDENIZ