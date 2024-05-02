Deprem mi oldu? 2 Mayıs 2024 nerede, ne zaman deprem oldu? Son depremler!
Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 2 Mayıs Perşembe 2024 son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Deprem mi oldu? Nerede, ne zaman oldu? 2 Mayıs Perşembe 2024 Türkiye'deki depremler...
AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 2 Mayıs'ta meydana gelen depremler...
2 MAYIS'TA MEYDANA GELEN DEPREMLER
09:07:45 -.- 3.4 3.3 ARPACIKARACAY-SULUSARAY (TOKAT)
08:48:35 -.- 2.8 -.- BULGARISTAN
08:32:59 -.- 1.7 -.- ALPUDERE-SULUSARAY (TOKAT)
08:17:21 -.- 2.3 -.- DEREKOY-YENICAGA (BOLU)
08:05:47 -.- 2.5 -.- ARPACIKARACAY-SULUSARAY (TOKAT)
07:51:37 -.- 1.6 -.- BAGLICAY-GURUN (SIVAS)
07:47:53 -.- 2.1 -.- ALPUDERE-SULUSARAY (TOKAT)
07:45:16 -.- 1.8 -.- SUREK-SIVRICE (ELAZIG)
07:41:00 -.- 2.2 -.- BUGDAYLI-SULUSARAY (TOKAT)
07:30:21 -.- 2.4 -.- OZSOGUKSU-KIRIKHAN (HATAY)
07:17:03 -.- 1.2 -.- SARNICKOY-(MUGLA)
06:56:39 -.- 1.5 -.- CIRDAK-YESILYURT (TOKAT)
06:43:21 -.- 2.3 -.- ARPACIKARACAY-SULUSARAY (TOKAT)
06:36:39 -.- 1.4 -.- KALEDIBI-ISKENDERUN (HATAY)
06:33:24 -.- 1.5 -.- ULUKOY-(MALATYA)
06:28:25 -.- 1.8 -.- TEKKEYENI-SULUSARAY (TOKAT)
06:26:30 -.- 1.2 -.- GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI)
05:19:53 -.- 1.8 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ)
05:17:50 -.- 1.5 -.- KARAOREN-EMIRGAZI (KONYA)
05:11:07 -.- 1.4 -.- HALKACAYIR-YILDIZELI (SIVAS)
04:36:19 -.- 2.0 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ)
04:04:29 -.- 1.2 -.- AKCAKALE-KAGIZMAN (KARS)
03:29:20 -.- 0.9 -.- OYNAGAN-SUHUT (AFYONKARAHISAR)
03:26:59 -.- 2.0 -.- ORTAKOY-AKCADAG (MALATYA)
03:03:31 -.- 1.3 -.- YESILOVA (BURDUR)
02:46:29 -.- 1.4 -.- GAZIBEY-(SANLIURFA)
02:38:47 -.- 1.3 -.- YALINKAYA-YESILYURT (MALATYA)
02:38:02 -.- 1.2 -.- CAMPINAR-CELIKHAN (ADIYAMAN)
02:30:56 -.- 2.3 -.- YENIKOY-ALACA (CORUM)
02:21:08 -.- 3.3 3.2 GOLOREN-EMIRGAZI (KONYA)
02:16:58 -.- 1.0 -.- AKOREN-KARAPINAR (KONYA)
01:51:22 -.- 1.6 -.- SAZAK-YENICE (CANAKKALE)
01:49:50 -.- 2.3 -.- EGE DENIZI
01:17:06 -.- 1.8 -.- AKYARLAR-BODRUM (MUGLA)
01:12:00 -.- 1.6 -.- HORHOR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
01:08:55 -.- 1.4 -.- KIRIKHAN (HATAY)
01:00:27 -.- 1.9 -.- DELIBEKIRLI-KIRIKHAN (HATAY)
01:00:24 -.- 1.5 -.- ARMUTLU (YALOVA)
00:14:06 -.- 2.4 -.- AKDENIZ
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