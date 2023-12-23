Deprem mi oldu? 23 Aralık 2023 nerede, ne zaman deprem oldu? Son depremler!

Yayınlanma: 23.12.2023 - 09:38

Güncelleme: 23.12.2023 - 09:38

AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 23 Aralık'da meydana gelen depremler...

2023.12.23 09:15:15 -.- 1.7 -.- UCPINAR-(BALIKESIR)

2023.12.23 07:56:01 -.- 1.3 -.- YUVA-GURUN (SIVAS)

2023.12.23 07:30:00 -.- 1.6 -.- AVSAROREN-KANGAL (SIVAS)

2023.12.23 05:49:37 -.- 0.8 -.- EYUPLU-SAIMBEYLI (ADANA)

2023.12.23 04:44:33 -.- 2.7 -.- TOPAGAC-MARMARA (BALIKESIR) (MARMARA DENIZI)

2023.12.23 04:37:16 -.- 1.7 -.- AKDENIZ

2023.12.23 04:23:52 -.- 1.6 -.- BAHCEKOY-KARLIOVA (BINGOL)

2023.12.23 04:07:40 -.- 1.7 -.- GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

2023.12.23 03:34:06 -.- 1.1 -.- KIZILAGAC-ULA (MUGLA)

2023.12.23 03:24:54 -.- 1.0 -.- BENLIDERE-BELEN (HATAY)

2023.12.23 03:21:22 -.- 2.0 -.- KULAHLI-GURUN (SIVAS)

2023.12.23 03:07:47 -.- 1.1 -.- SIZMA-SELCUKLU (KONYA)

2023.12.23 03:07:02 -.- 1.2 -.- DEMIRCILIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)

2023.12.23 02:45:41 -.- 2.3 -.- KOCAISKAN-KIRKAGAC (MANISA)

2023.12.23 02:38:26 -.- 1.9 -.- ASAGIERHACI-(IGDIR)

2023.12.23 02:32:29 -.- 1.9 -.- HACIHALILLER-(MANISA)

2023.12.23 02:28:01 -.- 2.6 -.- AKDENIZ

2023.12.23 02:26:42 -.- 2.8 -.- AKDENIZ

2023.12.23 02:17:02 -.- 2.4 -.- KURUSARI-YALVAC (ISPARTA)

2023.12.23 01:41:26 -.- 2.3 -.- AKDENIZ

2023.12.23 01:26:20 -.- 1.3 -.- ZEYTINBAGI-MUDANYA (BURSA)

2023.12.23 00:59:50 -.- 1.7 -.- KAMISCIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

2023.12.23 00:16:27 -.- 2.4 -.- KUMYAKA-MUDANYA (BURSA)

2023.12.23 00:04:36 -.- 1.4 -.- ELMALI-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

2023.12.23 00:00:09 -.- 1.8 -.- AKSU-SINCIK (ADIYAMAN)