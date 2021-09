Deprem ve yangın uzmanları İzmir’de buluştu

30 Eylül 2021 Perşembe, 15:00

İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, Makine Mühendisleri Odası İzmir Şubesi, İnşaat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi, Elektrik Mühendisleri Odası İzmir Şubesi, Mimarlar Odası İzmir Şubesi, Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi, Jeoloji Mühendisleri Odası İzmir Şubesi ve Kimya Mühendisleri Odası Ege Bölge Şubesi işbirliğiyle düzenlenen “Uluslararası Katılımlı Yangın ve Deprem Sempozyumu ve Sergisi” başladı. Makine Mühendisleri Odası (MMO) Tepekule Kongre, Sergi ve İş Merkezi’nde düzenlenen sempozyumda arama kurtarma, yangın söndürme ekipmanlarının tanıtıldığı sergi de açıldı.

Açılış töreninde konuşan İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Yıldız Devran, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin afete dirençli bir kent yaratmak amacıyla yürüttüğü çalışmaları aktardı. İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı’nın “Afete hazır İzmir” sloganıyla her zaman kendini geliştiren bir kurum olduğunu söyleyen Devran, “1300 uzman personelimiz, 57 itfaiye grubumuz, 288 genç araç filomuz var. İtfaiye Dairesi Başkanlığımız 7 gün 24 saat vatandaşlarımızın huzuru, canının ve malının korunması için hizmet veriyor. Afetlerin hiç olmamasını diliyoruz ama her an olacakmış gibi hazırlıklara devam ediyoruz” dedi.

ORMAN SEFERBERLİĞİ

Orman yangınlarına da değinen Yıldız Devran, şunları söyledi: “Orman yangınları ülkemizin ayrı bir gerçeği. Bu yıl canımız çok yandı. Artık gördük ki ormanla iç içe olan yerleşim yerlerindeki tehdidi önlemek çok önemli. Bu anlamda belediyemiz bu konuyla ilgili önemli çalışmalar yürütüyor. İtfaiye Dairesi Başkanlığımız bünyesinde Orman Köyleri ve Kırsal Alan Yangınlarına Müdahale Şube Müdürlüğü'nü kurduk. Böylelikle orman yangınlarındaki katkımızı artırmayı hedefliyoruz. Ormanlık alanlardaki yerleşim yerlerinde yangına en kısa sürede müdahale edilmesini sağlamak için köylerimize ekipman dağıtacağız. Geçtiğimiz yıl 60 tane yangın söndürme tankeri dağıtmıştık, bu ay sonunda köylerimize 65 yangın söndürme tankeri daha vereceğiz.”

Meslek odaları adına konuşan MMO İzmir Şubesi Başkanı Melih Yalçın da önceki senelerde büyük ilgiyle takip edilen yangın seminerini bu sene bir sempozyuma dönüştürdüklerini belirtti. Yalçın sempozyum kapsamına, deprem gibi hayati bir konuyu da dâhil ederek alanında uzman kişilerle bu iki kritik konuyu daha geniş bir düzlemde tartışmayı, öğrenmeyi ve takip etmeyi hedeflediklerini söyledi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı İsmail Derse de sempozyumda bir sunum yaparak yaptıkları çalışmaları aktardı. Sunumda, itfaiye ekiplerinin 2020 yılı içerisinde toplam 12 bin 71 yangına müdahale ettiğini söyledi. Yine ekiplerin su baskını olaylarının yanı sıra 30 Ekim 2020 tarihinde meydana gelen depremde de görev aldığını ifade eden İsmail Derse, “Ekiplerimiz kentimizde meydana gelen yangın ve afetlerde olay bölgelerine 5 dakika 58 saniye gibi kısa sürede ulaşıp müdahale ederek uluslararası standartlara yakın bir hedefe ulaştı” dedi. İtfaiye Dairesi Başkanlığı'nın 30 ilçede göreve her an hazır olduğunu vurgulayan Derse, “57 itfaiye ve orman bekleme noktasında, 7 gün 24 saat kesintisiz bir şekilde yangın söndürme, arama kurtarma, trafik kazası kurtarma, sel ve su baskınlarına müdahale, yangın eğitimi, yangın önleme ve denetleme hizmetleri sunuyoruz&rdq uo; diye konuştu.

Uluslararası Katılımlı Yangın ve Deprem Sempozyumu uzman isimlerin sunumlarının ardından 1 Ekim’de sona erecek.