'Devlet kurumları ile ilgili aşağılayıcı içerik' paylaştığı iddiasıyla gözaltına alındı

Yayınlanma: 18.09.2023 - 12:19

Güncelleme: 18.09.2023 - 12:38

Kırıkkale'de İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince, sosyal medya platformlarında "devlet kurumları hakkında aşağılayıcı ve sakıncalı içerikler paylaştığı" iddia edilen bir kişi için harekete geçti.

Kimliği açıklanmayan kişi, ekiplerin tespiti sonrası operasyonla gözaltına alındı.

İfadesini alınmak üzere emniyete götürülen kişi hakkında adli işlem başlatıldı.