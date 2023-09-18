'Devlet kurumları ile ilgili aşağılayıcı içerik' paylaştığı iddiasıyla gözaltına alındı

Kırıkkale’de sosyal medya platformlarında "devlet kurumları ile ilgili aşağılayıcı ve sakıncalı içerikler paylaştığı" öne sürülen şahıs gözaltına alındı.

İHA
Yayınlanma: 18.09.2023 - 12:19
'Devlet kurumları ile ilgili aşağılayıcı içerik' paylaştığı iddiasıyla gözaltına alındı
Abone Ol google-news

Kırıkkale'de İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince, sosyal medya platformlarında "devlet kurumları hakkında aşağılayıcı ve sakıncalı içerikler paylaştığı" iddia edilen bir kişi için harekete geçti. 

Kimliği açıklanmayan kişi, ekiplerin tespiti sonrası operasyonla gözaltına alındı.

İfadesini alınmak üzere emniyete götürülen kişi hakkında adli işlem başlatıldı.


Player Alanı
sosyal medya Kırıkkale gözaltı

İlgili Haberler

'Cumhurbaşkanına hakaret'ten 11 ay hapis cezası verilmişti: AYM'den Erdal Güney kararı!

'Cumhurbaşkanına hakaret'ten 11 ay hapis cezası verilmişti: AYM'den Erdal Güney kararı!
Gazeteciyi öldüresiye döven saldırgan kendisini böyle savundu: Cumhurbaşkanına hakaret etti

Gazeteciyi öldüresiye döven saldırgan kendisini böyle savundu: Cumhurbaşkanına hakaret etti
Merdan Yanardağ’ın cumhurbaşkanına hakaretten 8 yıla kadar cezalandırılması istendi

Merdan Yanardağ’ın cumhurbaşkanına hakaretten 8 yıla kadar cezalandırılması istendi

En Çok Okunan Haberler