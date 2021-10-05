Didim'de bir kişi kaldırımda silahla vurulmuş halde bulundu
Aydın’ın Didim ilçesinde bir kişi yol kenarında kaldırım üzerinde silahla öldürülmüş olarak bulundu.
Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi’nde meydana gelen olayda bir kişi, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce silahla vurularak öldürüldü. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, ölen kişinin 35 yaşındaki Abdülkadir Görmez olduğu tespit edildi.
4 kovanın bulunduğu olay yerinde cinayetin gerçekleşme şekli polis tarafından araştırılırken, savcılık incelemesinin ardından Görmez'in cansız bedeni Didim Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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