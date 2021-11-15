Didim'de tohumlar toprakla buluştu
Didim Belediyesi, tarımsal kalkınmayı desteklemek ve boş arazileri değerlendirip ürünlerini halkın kullanımına sunmak için kamu arazilerinde üretime başladı.
Didim Belediyesi’ne ait Balat Mahallesi’ndeki 74 dönümlük araziye buğday ekimi yapan belediye ekipleri, tarlayı sürüp, tohumları toprak ile buluşturdu.
Ekim çalışmalarını takip eden Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, “Balat Mahallemizde kullanılmayan arazimize buğday ekimi gerçekleştirdik. Özenle seçtiğimiz tohumları toprakla buluşturduk. Buğday hasadımızdan sonra aynı tarlaya sebze ekimi gerçekleştireceğiz. Tüm imkânlarımızı halkımız için yararlı şekilde kullanmaya devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.
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