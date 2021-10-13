Didim'de yeni yapılar için yağmur suyu hasadı zorunlu olacak

Azalan su kaynaklarını daha verimli kullanmak ve kuraklıkla mücadele etmek için çalışmalarını sürdüren Didim Belediyesi, imar yönetmeliğinde yaptığı değişiklikle yeni yapılacak binalarda yağmur suyu hasadını zorunlu kıldı. Hazırlanan yeni imar yönetmeliği 2022 yılından itibaren yürürlüğe girecek.

cumhuriyet.com.tr
13 Ekim 2021 Çarşamba, 15:19
Didim'de yeni yapılar için yağmur suyu hasadı zorunlu olacak
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Didim Belediye Başkanı Başkan Atabay’ın talimatı ile hazırlanan “Binalarda Yağmur Suyu Toplama Sistemleri”ne yönelik düzenleme teklifi, Didim Belediye Meclisi tarafından onaylanarak uygulamaya girdi. 

Belediye meclisi tarafından oy çokluğu ile kabul edilen düzenleme kapsamında, ilçede yeni yapılacak bina ve tesislerde yağmur suyu toplama sistemi yapılacak. İlçede şebeke suyunun daha verimli kullanılması sağlanacak.




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