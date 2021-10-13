Didim'de yeni yapılar için yağmur suyu hasadı zorunlu olacak

13 Ekim 2021 Çarşamba, 15:19

Didim Belediye Başkanı Başkan Atabay’ın talimatı ile hazırlanan “Binalarda Yağmur Suyu Toplama Sistemleri”ne yönelik düzenleme teklifi, Didim Belediye Meclisi tarafından onaylanarak uygulamaya girdi.

Belediye meclisi tarafından oy çokluğu ile kabul edilen düzenleme kapsamında, ilçede yeni yapılacak bina ve tesislerde yağmur suyu toplama sistemi yapılacak. İlçede şebeke suyunun daha verimli kullanılması sağlanacak.







