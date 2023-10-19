Dilan ve Engin Polat'ın erişim engeli ve yayın yasağı talebine savcılıktan ret!

Kara para aklama suçlamalarının ardından haklarında soruşturma başlatılan Dilan Polat ile eşi Engin Polat, kendilerine yönelik haberlerle ilgili erişim engeli ve yayın yasağı talebinde bulundu. Ancak savcılık Polat çiftinin talebini reddetti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.10.2023 - 16:20
Dilan ve Engin Polat'ın erişim engeli ve yayın yasağı talebine savcılıktan ret!
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Son dönemde ‘kara para aklama’ suçlamalarıyla gündeme gelen ve Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından haklarında rapor hazırlandıktan sonra mal varlıklarına el konulan sosyal medya fenomeni Dilan Polat ve eşi Engin Polat cephesinden yeni bir hamle geldi.

Polat çifti avukatları aracılığıyla, haklarında açılan soruşturma ile ilgili haberlere yönelik erişim engeli ve yayın yasağı talebinde bulundu. Savcılık ise, bu talebi reddetti.

"YOK ÖYLE..."

Söz konusu iddiayı duyuran gazetemiz yazarı Murat Ağırel, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün öğrendiğime göre Polat’ın avukatı soruşturma dosyası ile ilgili erişim engeli ve  yayın yasağı istemiş. Savcılık ise başvuruyu reddetmiş. Yok öyle…"


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