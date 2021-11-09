Direksiyon başında kalbine yenik düştü
Manisa’nın Turgutlu ilçesinde, otomobiliyle seyir halinde olduğu sırada kalp krizi geçiren sürücü kaldırıma çarptı. Talihsiz sürücü kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Olay, dün saat 20.30 sıralarında Turan Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde meydana geldi. Fatih Erılgaz yönetimindeki 45 ZC 6678 plakalı otomobil, seyir halindeyken sürücüsünün kontrolünden çıkarak kaldırıma çarptı.
Baygın haldeki sürücüyü görenler 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verdi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde otomobil sürücüsü Erılgaz’ın kalp krizi geçirdiği belirlendi. İlk müdahalenin ardından ambulansla Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırılan Erılgaz, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.
Küçük Sanayi Sitesi'nde motosiklet tamirciliği yaptığı öğrenilen evli ve 2 çocuk babası Erılgaz'ın ölümü yakınlarını yasa boğdu.
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