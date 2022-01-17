Dış güçler Denizli'de

17 Ocak 2022 Pazartesi, 10:42

Denizli’nin dokuma merkezlerinden Babadağ’da elektrik fiyatlarına yılbaşında yapılan yüksek zamlar nedeniyle yaklaşık 4 bin dokuma tezgahında üretim durduruldu.

660 üyesi bulunan Babadağ Dokumacılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası üretimin durduğunu, tezgahların kapatıldığını belirtti.

Hatta elektrik fiyatlarında düzenleme yapılmaz veya üretim fiyatları artırılmaz ise dokumacı esnafın artık tezgahını çalıştırmayacağını açıkladı.

Ne acı değil mi?

Artan emtia fiyatları, motor yağındaki ve tezgah parçalarındaki artış yetmezmiş gibi en büyük gider kalemi olan elektriğin fiyatını yüzde 127 arttırsan olacağı budur elbette.

Lakin yaşanan bu durumu iktidara sorsak cevap hazır.

“Denizli’de dokuma tezgahlarını durduran dış güçler ve onların ülkemiz üzerinde oynadığı oyunlardır” kesin.

Ahh dış güçler ahhh!

Ne dış güçlermiş arkadaş?

Döviz yükseliyor sebep dış güçler…

Enflasyon artıyor sebep dış güçler…

Bir yılda akaryakıta 47 kez zam oldu ya bunu da yapan dış güçler.

Bu dış güçler nedeniyle 2002 yılında AKP iktidara geldiğinde, 50 liraya 34 litre benzin alıyorken, şimdi ise sadece 3,6 litre alabiliyorsun!

Bırakın vatandaşın aklınla dalga geçmeyi lütfen!

Siz daha yeni evlerdeki doğalgaza yüzde 25, ticari ve sanayi kuruluşlarında kullanılan doğalgaza da yüzde 50 olmak üzere zam yapmadınız mı?

Ey AKP kiminle mücadele edeceksin? BOTAŞ'la mı yoksa?

Botaş da mı dış güç acaba?

Hele ki bir cemaat yurdunda yaşamına son veren Enes Kara için dıi güçlerin oyunu dediniz ya.

Bu çocuk 20 yaşında hayata veda etti. Hem de bir cemaat yurdunda.

Yazık!

Şu anda iğneden ipliğe, her şeyin fiyatı artıyor.

Ülkeye maddi ve manevî çöküntü nedeniyle yaşattığınız tahribatların kılıfı bu olmamalı artık.

20 yıldır iktidarda olup, bu süre boyunca "Dünya lideriyiz" masalıyla vatandaşları kandırarak, gelinen son noktada yaşattığınız buhranı dış güçlere mal ederken hiç mi utanmıyorsunuz?

O yüzden Denizli’de 4 bin dokuma tezgahında üretim durmuş çok da önemli değildir sizler için.

Hem Cumhurbaşkanı Erdoğan geçmişte ne demişti bu dış güçler için:

"Bir de bir adet var, ülkede başımıza bir şey geldiği zaman hemen 'dış güçler' deriz, yabancılar deriz şu deriz bu deriz, onlara bazı isimler buluruz. Ve bunlar sebebiyle biz ayağa kalkamıyoruz, kalkınamıyoruz, birliğimiz beraberliğimiz bozuluyor filan. Yani bu doğru da olabilir ancak ben buna katılamıyorum. Niye katılamıyorum? Eğer sizin bünyeniz güçlüyse, sağlamsa, bünyede olan virüs hiçbir zaman sizin vücudunuza zarar veremez""

O zaman Erdoğan’ın dediği gibi bırakalım dış güçleri de Denizli’de dokuma tezgahlarında durdurulan üretime çare bulalım.

Varsa üretimin önündeki engelleri, virüsleri bir bir kaldıralım

Öyle değil mi?