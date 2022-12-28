Dışişleri Bakanlığı'na yeni atamalar
Dışişleri Bakanlığı'na 4 yeni yönetici atandı. Atamalar Resmi Gazete'de yayımlandı.
Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Genel Müdür Yardımcılığına Dilşad Kırbaşlı Karaoğlu ve Orta Asya ve Kafkasya Genel Müdür Yardımcılığına Ayşe Uzer atandı.
Dışişleri Bakanlığı’na ilişkin atama kararları Resmi Gazete’de yayımlandı.
Buna göre; Avrupa Birliği Genel Müdür Yardımcılığına Dilşad Kırbaşlı Karaoğlu, Orta Asya ve Kafkasya Genel Müdür Yardımcılığına Ayşe Uzer, İkili Siyasi İşler Genel Müdürlüğüne Oğuzhan Ertuğrul, Yurtdışı Tanıtım ve Kültürel İşler Genel Müdürlüğüne Ayda Ünlü atandı.
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