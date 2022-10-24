DİSK Amasra katliamında yaşamını yitiren madenciler sokağa çıktı

24 Ekim 2022 Pazartesi, 19:23

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), Kocaeli ve Eskişehir’de düzenlediği basın açıklamalarında 41 işçinin katledildiği Bartın’daki maden katliamı sorumluların hesap vermesini talep etti.

DİSK ayrıca işçi sağlığı ve iş güvenliğinde en etkili denetimin işçiler tarafından yapılabileceğini ifade etti.

''İŞÇİNİN DENETİMİ EN ETKİN DENETİMİDİR''

Kocaeli ve Eskişehir’de düzenlenen eylemlerde okunan ortak açıklamalarda, Türkiye’de işçi sağlığı ve iş güvenliği sisteminin çöktüğü vurgulandı.

İşçi sağlığı ve iş güvenliğine ilişkin düzenlemelerin patronların keyfine göre yapıldığına dikkat çekilen açıklamada “Kamusal bir iş sağlığı güvenliği sisteminin bir an önce uygulanması gerekmektedir. İş sağlığı ve güvenliği alanında bağımsız bir yapı oluşturulmalıdır. İşyerlerinde işçinin denetimi en etkin denetimdir. Bu nedenlerle işçilerin sendikalaşmasının önündeki engeller kaldırılmalıdır” denildi.