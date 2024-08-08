Diyarbakır'da 1 milyon 635 bin kök kenevir ile 190 bin kök skunk bitkisi ele geçirildi

Yayınlanma: 08.08.2024 - 10:53

Güncelleme: 08.08.2024 - 10:55

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından bölücü terör örgütü ile yasa dışı uyuşturucu üretimi ve ticareti yapanlar arasında var olan bağı, somut deliller ile ortaya koymak, operasyon bölgesi içerisinde saklanan uyuşturucu maddeleri ve bunları gizleyenleri bularak adalete teslim etmek amacıyla Lice ilçesi kırsal Yalımlı, Akçabudak ve Saydamlı mahallelerinde 'Şehit Jandarma Uzman Çavuş İsmail Cesur' Narko-Terör operasyonu düzenlendi. Operasyonda 1 milyon 635 bin 230 kök kenevir, 190 bin kök skunk bitkisi ile 82 kilo esrar ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ederken, ele geçirilen uyuşturucu maddeleri alınan numunelerin ardından imha edildi.