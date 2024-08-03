Diyarbakır'da 3 otomobil çarpıştı: 7 yaralı

Diyarbakır'da 3 otomobilin karıştığı zincirleme kazada 7 kişi yaralandı.

DHA
Yayınlanma: 03.08.2024 - 07:04
Diyarbakır'da 3 otomobil çarpıştı: 7 yaralı
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Feci kaza, akşam saatlerinde Diyarbakır- Elazığ karayolu Mahabat Bulvarı’nda meydana geldi.

Çağrı K. yönetimindeki 63 EV 351, Derya D.A. yönetimindeki 01 DH 367 ve Bahar A. yönetimindeki 01 DCS 33 plakalı otomobil, bulvarda çarpıştı. Kazada sürücülerle birlikte 7 kişi yaralanırken, ihbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırılarak, tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. 


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