Diyarbakır’da hafif ticari araç devrildi: 1 ölü, çok sayıda yaralı!

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde yol kenarına devrilen hafif ticari aracın sürücüsü Mehmet Tevfik Demir (42) öldü, yanındaki 5’i çocuk, 7 kişi yaralandı. Çocuklardan 2’sinin hayati tehlikesinin olduğu bildirildi.

DHA
Yayınlanma: 01.08.2024 - 16:10
Diyarbakır’da hafif ticari araç devrildi: 1 ölü, çok sayıda yaralı!
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Kaza, öğle saatlerinde Kulp ilçesi kırsal Uzunova Mahallesi Sivrice küme evleri mevkisinde meydana geldi. Mehmet Tevfik Demir’in kontrolünü yitirdiği 72 AAK 395 plakalı hafif ticari araç yol kenarına devrildi.

Kazada sürücü Demir hayatını kaybederken, yanındaki Zehra D. (9), Rotinda Asel A. (1), Narin D. (15), Zeynep A.(7), Fatma A., Mustafa D., ile ismi öğrenilemeyen bir çocuk yaralandı.

İhbarla kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

Yaralılardan Zehra D. ile Zeynep A.’nın hayati tehlikesinin olduğu belirtilirken, sürücü Demir’in cansız bedeni otopsi için morga götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


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