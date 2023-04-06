Diyarbakır'da bandı çıkarmak isteyen hemşire bebeğin parmağını kesti
Diyarbakır’ın Ergani ilçesinde rahatsızlanarak devlet hastanesine getirilen ve tedavisinin ardından açılan damar yolunu sabitlemek için kullanılan yapışkan bandı makas kullanarak çıkarmak isteyen hemşire, 6 aylık kız çocuğunun başparmağının uç kısmını kesti. Çocuk ameliyata alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Ergani Devlet Hastanesi’nde 6 aylık kız çocuğu H.B., dün gece saatlerince rahatsızlanınca ailesi tarafından Ergani Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırıldı.
Serum için damar yolu açılan bebeğin tedavisinin ardından, hemşire damar yolunu sabitlemek için kullanılan yapışkan bandı çıkarmak istedi.
Bandın çıkmaması üzerine makas kullanan hemşire, bebeğin başparmağının uç kısmını kesti.
Parmağı kesilen bebek, hastanedeki ilk müdahalenin ardından Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi El Cerrahisi Bölümü’ne sevk edildi.
Bebek, parmağın kopan kısmının kurtarılması amacıyla ameliyata alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
En Çok Okunan Haberler
-
- CHP İstanbul İl Başkanlığı'na silahlı saldırı
- Erdoğan gitsin partisi
- Fatih Portakal'dan yıllar sonra gelen 'Fox TV' itirafı!
- Ünlü müzisyen kansere yakalandığını duyurdu
- Kılıçdaroğlu ile İnce arasındaki o isim konuştu!
- EYT'lilere ilk maaş yattı
- Millet İttifakı'ndan ortak liste kararı!
- Hortum felaketinde 5 kişi öldü
- AKP’nin kalesinde Erdoğan'ı kahredecek görüntüler
- Yassıada'yı sudan ucuza kiraladılar