Diyarbakır'da 'Focus' operasyonu: 8 tutuklama

Diyarbakır’da hırsızlık, kurşunlama ve gasp olaylarına karışan zanlılar, “Focus” operasyonu ile yakalandı. Gözaltına alınan 8 şüpheli tutuklanırken, tüm eylemler güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Diyarbakır'da 'Focus' operasyonu: 8 tutuklama
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İHA
Yayınlanma: 08.09.2024 - 08:45

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, minibüse girip hırsızlık, gece taksiciyi gasp eden ve otomobilden ateş eden şüphelileri belirleyip Focus operasyonu ile yakaladı.

İçlerinde cezaevi firarisi olan şahısların bulunduğu 8 şüpheli, emniyetteki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Zanlıların tüm eylemleri ise güvenlik kameralarınca kaydedildi.


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