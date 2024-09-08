Diyarbakır'da 'Focus' operasyonu: 8 tutuklama

Yayınlanma: 08.09.2024 - 08:45

Güncelleme: 08.09.2024 - 08:46

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, minibüse girip hırsızlık, gece taksiciyi gasp eden ve otomobilden ateş eden şüphelileri belirleyip Focus operasyonu ile yakaladı.

İçlerinde cezaevi firarisi olan şahısların bulunduğu 8 şüpheli, emniyetteki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Zanlıların tüm eylemleri ise güvenlik kameralarınca kaydedildi.