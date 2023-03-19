Diyarbakır'da lüks plazalara 'alo masaj' operasyonu: 7 gözaltı

Diyarbakır'da masaj salonu adı altında fuhuş yapıldığı tespit edilen lüks plazalardaki bazı işyerlerine polisin düzenlediği 'Alo Masaj' operasyonunda 7 şüpheli gözaltına aldı. Yapılan çalışmada, şüphelilerin 'özel terapi' şifresini kullandığı tespit edildi.

DHA
Yayınlanma: 19 Mart 2023 - 09:39
Diyarbakır'da lüks plazalara 'alo masaj' operasyonu: 7 gözaltı
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İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kentte lüks plazalarda masaj salonu adı altında fuhuş yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlatıldı.

Takibe alınan masaj salonlarına 3 aylık çalışmanın ardından eş zamanlı ‘Alo Masaj’ operasyonu düzenlendi. Operasyonda M.E., E.Ö., V.B., B.Y., B.A., Z.B., ve M.V., gözaltına alındı.

Yapılan aramalarda fuhuştan elde edildiği değerlendirilen yüklü miktarda para, tabanca, cep telefonları ve bilgisayarlara el konuldu.

Yapılan araştırmada şüphelilerin fuhşu gizlemek için ‘özel terapi’ ifadesini kullandığı ve plazaların bazı özel güvenlik görevlilerinin masaj salonlarına bilgi verdiği de tespit edildi.

Masaj salonları mühürlenerek kapatılırken, şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.


Operasyon fuhuş diyarbakır

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