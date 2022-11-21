Diyarbakır'da maskeli grup kahvehaneyi taradı: Çok sayıda yaralı
Diyarbakır'da içeride müşterileri bulunan bir kahvehaneye, yüzleri maskeli 4 kişi tarafından düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi yaralandı.
Olay, saat 22.30 sıralarında Bağlar ilçesi Kaynartepe Mahallesi Gürsel Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre yüzü maskeli 4 kişi cadde üzerinde bulunan bir kahvehanenin önüne geldi. Grup mekana tabancalarla kurşun yağdırdı.
Saldırıda kahvede bulunan 3 kişi yaralanırken ihbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından hastaneye götürüldü.
Olay yerinde güvenlik önlemi alan polis, kahvede bulunanların bilgisine başvururken yerde çok sayıda boş kovan topladı.
Kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.
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