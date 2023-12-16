Doğu Karadeniz için uyarı... Kuvvetli sağanak ve yoğun kar yağışı etkili olacak!

Meteoroloji'den, Doğu Karadeniz için kuvvetli sağanak ve yüksek kesimlerde yoğun kar yağışı uyarısı yapıldı.

AA
Yayınlanma: 16.12.2023 - 13:54
Doğu Karadeniz için uyarı... Kuvvetli sağanak ve yoğun kar yağışı etkili olacak!
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden (MGM) yapılan açıklamaya göre; gece saatlerinden itibaren Giresun'un doğusu, Trabzon'un batı ve doğu ilçeleri ile Rize ve Artvin'de kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (metrekareye 21-75 kilogram) sağanak yağış bekleniyor.

Yağışların 300-400 metre üzeri yüksek kesimlerde yoğun (20 santimetre üzeri) karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Kuvvetli yağışlarla oluşabilecek ulaşımda aksamalar, su baskını, heyelan, yüksek kesimlerde buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması yönünde uyarıda bulunuldu.


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