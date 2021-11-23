Doların sert yükselişinin ardından Fatih Portakal'dan çarpıcı mesaj
Gazeteci ve program sunucusu Fatih Portakal, dolardaki sert yükselişin ardından paylaştığı mesajda, "Nasıl bir gece geçirip, nasıl sabaha uyanacağımız bilinmiyor" dedi.
Fatih Portakal, kurdaki sert yükselişe dikkat çektiği mesajda çarpıcı ifadeler kullandı.
"Nasıl bir gece geçirip, nasıl sabaha uyanacağımız bilinmiyor" uyarısında bulunan Portakal, şu ifadeleri kullandı:
"Ülkenin bugünü: belirsizlikten zirai ilaç gübre satışları durmuş, bazı yerlerde ekmek ve benzin kuyrukları, marketten bazı ürünleri istediğin miktarda alamama, dövizciler şaşkın, altında işlemler kapatıldı. Nasıl bir gece geçirip, nasıl sabaha uyanacağımız bilinmiyor? İyi uykular Türkiye."
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