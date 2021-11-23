Doların sert yükselişinin ardından Fatih Portakal'dan çarpıcı mesaj

23 Kasım 2021 Salı, 17:33

Fatih Portakal, kurdaki sert yükselişe dikkat çektiği mesajda çarpıcı ifadeler kullandı.

"Nasıl bir gece geçirip, nasıl sabaha uyanacağımız bilinmiyor" uyarısında bulunan Portakal, şu ifadeleri kullandı: