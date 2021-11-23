Doların sert yükselişinin ardından Fatih Portakal'dan çarpıcı mesaj

Gazeteci ve program sunucusu Fatih Portakal, dolardaki sert yükselişin ardından paylaştığı mesajda, "Nasıl bir gece geçirip, nasıl sabaha uyanacağımız bilinmiyor" dedi.

cumhuriyet.com.tr
23 Kasım 2021 Salı, 17:33
Doların sert yükselişinin ardından Fatih Portakal'dan çarpıcı mesaj
Abone Ol google-news

Fatih Portakal, kurdaki sert yükselişe dikkat çektiği mesajda çarpıcı ifadeler kullandı.

"Nasıl bir gece geçirip, nasıl sabaha uyanacağımız bilinmiyor" uyarısında bulunan Portakal, şu ifadeleri kullandı:

"Ülkenin bugünü: belirsizlikten zirai ilaç gübre satışları durmuş, bazı yerlerde ekmek ve benzin kuyrukları, marketten bazı ürünleri istediğin miktarda alamama, dövizciler şaşkın, altında işlemler kapatıldı. Nasıl bir gece geçirip, nasıl sabaha uyanacağımız bilinmiyor? İyi uykular Türkiye."


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler