Dördüncü seviye alarm ne demek? 4. seviye alarm ne anlama geliyor?
Kahramanmaraş'ta 7.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Merkez üssü Pazarcık ilçesi olan depremin derinliği 7 kilometre olarak tespit edildi. . İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 4. seviye alarm verildiğini açıkladı. 4. seviye alarm uluslararası yardım çağrısını da içeriyor.
Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.4 büyüklüğündeki yıkıcı depremin ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, açıklamalarda bulundu. Can kaybı ile ilgili bilgi veremeyeceğini ifade eden Bakan Soylu, "Dördüncü seviye alarm ortaya koyduk." dedi.
DÖRDÜNCÜ SEVİYE ALARM NEDİR?
Türkiye Afet Planı'na gre müdahale seviyeleri etki derecesi açısından dört gruba ayrılır. Dördüncü seviye alarmda uluslararası desteğe ihtiyaç vardır. Dördüncü seviye alarm en yüksek seviye alarmdır.
Dördüncü seviye alarmda destek durumu şöyledir;
1. ve 2. Grup destek iller, Ulusal kapasite, Uluslararası destek.
1.Grup destek iller: Seviye etki derecesine göre kendi hizmet grupları ile birlikte afet
bölgesine destek olacak bölge ve komşu illerden oluşturulan il
gruplarını,
2.Grup destek iller: Seviye etki derecesine göre kendi hizmet grupları ile birlikte afet
bölgesine destek olacak ve gerektiğinde hizmet gruplarını bizzat
devam ettirecek illerden oluşturulan il gruplarını,
ifade eder.
Dördüncü seviye kararı verilmesi halinde tüm ulusal kapasite müdahaleye katılır ve gerektiğinde uluslararası yardım çağrısında bulunulur.
En Çok Okunan Haberler
-
- Türk halkı canıyla cebelleşirken bunu unutmaz!
- Artçı depremler en az 2-3 yıl sürecek
- Gaziantep'ten tüyler ürperten haber
- 'Size bazı rakamlar açıklayacağım' diyerek duyurdu
- 'Olağanüstü bir durum yaşanıyor'
- KKTC’de 7 günlük ulusal yas ilan edildi
- Kahramanmaraş depreminde can kaybı 2 bin 921'e yükseldi
- Deprem bölgesinde Nebati'den tepki çeken sözler
- Yargı oyuncusu kötü haberi paylaştı
- Acı tablo giderek ağırlaşıyor