Dördüncü seviye alarm ne demek? 4. seviye alarm ne anlama geliyor?

Yayınlanma: 06 Şubat 2023 - 16:11

Güncelleme: 06 Şubat 2023 - 18:11

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.4 büyüklüğündeki yıkıcı depremin ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, açıklamalarda bulundu. Can kaybı ile ilgili bilgi veremeyeceğini ifade eden Bakan Soylu, "Dördüncü seviye alarm ortaya koyduk." dedi.

DÖRDÜNCÜ SEVİYE ALARM NEDİR?

Türkiye Afet Planı'na gre müdahale seviyeleri etki derecesi açısından dört gruba ayrılır. Dördüncü seviye alarmda uluslararası desteğe ihtiyaç vardır. Dördüncü seviye alarm en yüksek seviye alarmdır.

Dördüncü seviye alarmda destek durumu şöyledir;

1. ve 2. Grup destek iller, Ulusal kapasite, Uluslararası destek.

1.Grup destek iller: Seviye etki derecesine göre kendi hizmet grupları ile birlikte afet

bölgesine destek olacak bölge ve komşu illerden oluşturulan il

gruplarını,

2.Grup destek iller: Seviye etki derecesine göre kendi hizmet grupları ile birlikte afet

bölgesine destek olacak ve gerektiğinde hizmet gruplarını bizzat

devam ettirecek illerden oluşturulan il gruplarını,

ifade eder.

Dördüncü seviye kararı verilmesi halinde tüm ulusal kapasite müdahaleye katılır ve gerektiğinde uluslararası yardım çağrısında bulunulur.