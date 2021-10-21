Duayen savaş muhabiri Lütfü Akdoğan hayatını kaybetti
Duayen savaş muhabiri, gazeteci ve yazar Lütfü Akdoğan hayatını kaybetti. Akdoğan'ın cenazesi yarın Yeniköy Kabristanı'nda defnedilecek.
Gazeteci-yazar Lütfü Akdoğan, bu sabah vefat etti. 91 yaşındaki Akdoğan'ın cenazesi, yarın 14.30'a Zincirlikuyu Camii'nde kılınacak namaza müteakip Yeniköy Kabristanı'nda defnedilecek.
LÜTFÜ AKDOĞAN KİMDİR?
24 Temmuz 1930’da Antakya’da doğan Lütfü Akdoğan, ilkokulu Fransızca ve Arapça okuyarak bitirdi. Öğrenim hayatını devam ederken 1950’de mesleğe polis-adliye muhabiri olarak başladı.
Sırasıyla Yeni Sabah, Tercüman, Akşam ve Yeni İstanbul gazetelerinde çalıştı. Ardından Kasım Gülek ile Tanin gazetesini çıkartan Akdoğan , aynı dönemde 1965–1969 yılları arası Adalet Partisi Konya Milletvekilliği yaptı. Parlamento’da bulunduğu dönemde Dışişleri Komisyonu ile Basın ve Turizm Komisyonu üyelikleri görevlerinde bulundu. 1967 ile 1973 yıllarında Arap-İsrail Savaşları’nda harp muhabirliği yaptı. Akdoğan ayrıca Hürriyet gazetesinde yayımlanan Saddam Hüseyin röportajını yaptı.
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