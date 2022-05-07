Düğünde rastgele ateş açan 4 kişiyi canlı yayın yakalattı
Denizli'de sokak düğününde 4 kişinin pistte oynayanların arasında, tabancalarla havaya rastgele ateş açtığı anlar, başka bir davetli tarafından sosyal medyada canlı yayınlandı. Görüntüleri izleyen bir sosyal medya kullanıcısının ihbarı üzerine şüpheliler, yakalanıp gözaltına alındı.
Honaz ilçesi Kocabaş Mahallesi'nde, sokakta yapılan düğünde 4 kişi, tabancalarla, pistte oynayanların arasında rastgele havaya ateş açtı. O anları davetlilerden biri sosyal medya hesabından canlı yayınladı. Görüntülerini izleyen kişilerden biri ihbarda bulundu. İl Jandarma Komutanlığı'nın Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), görüntüleri inceleyip şüphelilerin kimliklerini belirledi.
JASAT timi, Honaz İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleriyle Kocabaş Mahallesi'nde dün sabah saatlerinde operasyon düzenledi. Operasyonda 1 suç kaydı bulunan Veli Can D. (27), 6 suç kaydı olan Sabri B. (30), 3 suç kaydı bulunan Mehmet Ç. (50) ve 5 suç kaydı olan Tolga B. (30) gözaltına alındı.
Şüphelilerin üzerlerindeki aramada ele geçirilen 1'i ruhsatsız 4 tabancaya da el konuldu.
DAVA AÇILACAK
Honaz İlçe Jandarma Karakolu'na götürülen şüpheliler, ifadelerinde düğünde eğlenmek amacıyla havaya ateş açtıklarını ve kimseye zarar vermediklerini söyledi. Tabancaların ruhsatları iptal edildi.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından savcılığın talimatıyla serbest bırakılan şüpheliler hakkında 'genel güvenliği kasten tehlikeye sokmak' suçundan dava açılacağı belirtildi.
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