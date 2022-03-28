Duvarı delip kuyumcudan altın çaldı, kimliği 'yürüyüşünden' tespit edildi
Konya'da duvarını deldiği kuyumcu dükkanından yaklaşık 3,5 kilo altın çalan, daha önce hırsızlık olayında güvenlik kamerası görüntüleri bulunan Hasan Caner K., kollarını aça aça yürüyüşünden kimliği tespit edilip yakalandı. Şüphelinin dini nikahla birlikte yaşadığı Sevda K. ve arkadaşı Dilber Dilara S. ise altınların bir kısmını başka bir kuyumcuya satmak isterken suçüstü yakalandı.
Olay, 21 Mart günü saat 01.00 sıralarında Selçuklu ilçesi Beyazıt Mahallesi Adalhan kavşağında bir kuyumcuda meydana geldi. Boş bir dükkanın havalandırma boşluğundan girip, bitişiğindeki kuyumcunun duvarını delerek içeri giren kişi, yaklaşık 3,5 kilo altını alıp kaçtı.
Olayın ardından Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri özel ekip kurup çalışma başlattı.
ALARMIN ÇALMASINA ÖNLEM ALDI
Özel ekip, şüphelinin geliş ve gidiş istikametindeki yaklaşık 10 kilometrelik mesafedeki 90 iş yerinin güvenlik kamerası kayıtlarından yaklaşık 220 dakikalık görüntü izledi. Görüntülerde, üzerinde kapüşonlu mont ve sırt çantası bulunan kişinin yürüyerek kuyumcunun önünden geçtiği, ardından da yandaki boş dükkanın havalandırma boşluğundan içeri girdiği, 4 saat sonra da çıktığı tespit edildi.
Şüphelinin içeride kaldığı süreçte bitişikteki kuyumcunun duvarını delip, alarmın çalmaması için delikten uzattığı bir aparatla vitrin altındaki çekmecelerdeki çoğunluğu kolye, künye gibi takılardan oluşan yaklaşık 3,5 kilo altını çaldığı saptandı.
YÜRÜYÜŞÜNDEN TESPİT EDİLDİ
Polis, kollarını aça aça yürüyen kişinin daha önce karıştığı bir hırsızlık olayında güvenlik kamerasına yakalanan Hasan Caner K. olduğunu belirledi. Ekipler, hırsızlıktan 10 kaydı bulunan Hasan Caner K.'nin dini nikahla birlikte yaşadığı Sevda K. ve arkadaşı Dilber Dilara S.'nin altınların yaklaşık 13 bin 500 liralık kısmını dün başka bir kuyumcuya satmak istediğini belirledi.
2 kadın kuyumcuda suçüstü yakalanırken, Hasan Caner K. ise düzenlenen operasyonla saklandığı adreste yakalandı.
Şüphelilerin sorgusu devam ederken polis, çalınan altınların kalan kısmının bulunması için çalışmasını sürdürüyor.
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