Edirne merkezli FETÖ/PDY operasyonu: 2 tutuklama
Edirne merkezli 4 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden 2’si tutuklandı.
Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen terör örgütünün 'mahrem yapılanması' soruşturması kapsamında, Edirne merkezli Ankara, İstanbul ve Gaziantep'te düzenlenen operasyonlarda aralarında mühendis, vergi müfettişi ve gelir uzmanı da bulunan A.D., C.Ö., E.Y. ve M.Y. polis tarafından yakalanıp gözaltına alındı.
Şüpheliler, işlemleri için İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi’ne götürüldü. Emniyet'teki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden A.D. ve E.Y. tutuklandı.
2 KİŞİ SERBEST KALDI
Örgütle ilgili bilgiler veren C.Ö. ve M.Y. ise etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Video Haberler
- Tahtalı'ya mevsimin ilk karı düştü
- Kulisleri sallayacak iddia
- Her 4 çocuktan 1'i okula aç gidiyor
- Boğaz'da kaçak av denetimi
- Öğrenciler günlük 10 bin ekmek üretiyor
- Topladığı el işi Türk kilimleriyle Tokyo'da sergi açtı
- Millet İttifakı'nın adayı ne zaman açıklanacak?
- Sokak köpekleri, mağazadan oyuncak pelüş köpek kaçırdı
- Park alanından çıkarırken bebekle polis ilgilendi
- AKP'nin Hedef 2023 deyip yapamadığı 10 vaat
En Çok Okunan Haberler
-
- Yargıda İmamoğlu telkini
- 'O günü bekleyin...'
- Soylu resmen itiraf etti!
- Çok sayıda ölü ve yaralı var...
- Dilek Ertek’in aile avukatı tek tek anlattı
- 'Pabucumun cübbelisi...'
- 'Rahatsızlık MHP merkezine sirayet etti'
- 'Normal bir Covid ölümü değil...'
- 56 yaşındaki kadın oğlunun bebeğini doğurdu!
- Kim Milyoner Olmak İster'de gündem olan 'alfabe' sorusu