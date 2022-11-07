Edirne merkezli FETÖ/PDY operasyonu: 2 tutuklama

07 Kasım 2022 Pazartesi, 17:23

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen terör örgütünün 'mahrem yapılanması' soruşturması kapsamında, Edirne merkezli Ankara, İstanbul ve Gaziantep'te düzenlenen operasyonlarda aralarında mühendis, vergi müfettişi ve gelir uzmanı da bulunan A.D., C.Ö., E.Y. ve M.Y. polis tarafından yakalanıp gözaltına alındı.

Şüpheliler, işlemleri için İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi’ne götürüldü. Emniyet'teki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden A.D. ve E.Y. tutuklandı.

2 KİŞİ SERBEST KALDI

Örgütle ilgili bilgiler veren C.Ö. ve M.Y. ise etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.