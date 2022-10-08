Edirne'de 139 düzensiz göçmen sınır dışı edildi
Çoğunluğunu Afganistan ve Iraklıların oluşturduğu 139 düzensiz göçmen, sınır dışı edilmek üzere Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezinden ülkelerine gönderildi.
Türkiye genelinde farklı tarihlerde yakalanan ve İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezlerinde geçici süreyle barındırılan düzensiz göçmenlerle ilgili çalışmalar devam ediyor.
Düzensiz Göç Strateji Belgesi ve Ulusal Eylem Planı çerçevesinde sürdürülen çalışmalar kapsamında düzensiz göçmenler, charter seferleriyle ve kara yoluyla ülkelerine gönderiliyor.
Edirne il merkezi ve ilçelerinde bu hafta yakalanan, çoğunluğunu Afganistan ve Iraklıların oluşturduğu 139 düzensiz göçmen, işlemlerinin ardından Edirne Geri Gönderme Merkezinden otobüslerle İstanbul'a doğru yola çıkarıldı.
Düzensiz göçmenler uçakla ve kara sınır kapılarından ülkelerine sınır dışı edilecek.
Edirne Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, yıl başından bu yana 3 bin 500'ün üzerinde düzensiz göçmen ülkelerine gönderildi.
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