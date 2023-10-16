Edirne'de 17 düzensiz göçmen yakalandı

Edirne’nin Keşan ilçesinde jandarma ekiplerince yol kontrol noktasında durdurulan bir kamyonetin kasasında yapılan aramada 17 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şahıs tutuklandı.

İHA
Yayınlanma: 16.10.2023 - 11:29
Edirne'de 17 düzensiz göçmen yakalandı
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Edirne’nin Keşan ilçesinde görevli Jandarma asayiş timleri yol kontrol noktasında bir kamyoneti durdurarak arama yaptı. Araçta yapılan kontrolde 4’ü Suriye, 13’ü Irak uyruklu olmak üzere toplam 17 düzensiz göçmen yakalandı.

Göçmen şahıslar ülkelerine iade edilmek üzere yapılan işlemlerin ardından İl Göç İdaresine teslim edildi. Şüpheli 1 organizatör ise şahıs işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine sevk edildi.

Göçmen kaçakçılığında kullandıkları araçlar ise yedi emin otoparkına teslim edildi.


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