Edirne'de 17 düzensiz göçmen yakalandı

Yayınlanma: 16.10.2023 - 11:29

Güncelleme: 16.10.2023 - 11:29

Edirne’nin Keşan ilçesinde görevli Jandarma asayiş timleri yol kontrol noktasında bir kamyoneti durdurarak arama yaptı. Araçta yapılan kontrolde 4’ü Suriye, 13’ü Irak uyruklu olmak üzere toplam 17 düzensiz göçmen yakalandı.

Göçmen şahıslar ülkelerine iade edilmek üzere yapılan işlemlerin ardından İl Göç İdaresine teslim edildi. Şüpheli 1 organizatör ise şahıs işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine sevk edildi.

Göçmen kaçakçılığında kullandıkları araçlar ise yedi emin otoparkına teslim edildi.