Efeler'de öğrenciler Prof. Dr. Aziz Sancar Bilim Parkı'nda buluşuyor

01 Kasım 2021 Pazartesi, 10:22

Efeler Belediyesi'in 6 Ekim'de hizmete açtığı Prof. Dr. Aziz Sancar Matematik ve Bilim Parkı öğrencileri ağırlamaya başladı. İlçedeki çeşitli yaş gruplarından öğrenciler, matematik öğretmenleriyle birlikte dersleri kapsamında parkı ziyaret ederek, okulda öğrendiklerini parkta görerek pekiştirme imkânı buluyor.

Öğrencilerini gruplar halinde Prof. Dr. Aziz Sancar Matematik ve Bilim Parkı’na getirdiklerini belirten Matematik Öğretmeni Gonca Akgünnü, şöyle konuştu:

“7’nci sınıf öğrencilerimizle birlikte bugün matematik ve bilim parkını ziyaret ettik. Burada çok eğlendik, faydalı bir park olmuş. Burada matematiğin günlük hayatla ilişkisi kurulup, somutlaştırılmış. Ben de derslerimi anlatırken günlük hayatla ilişkilendirerek anlatıyorum. Böylece öğrencilerin aklında çok daha kalıcı oluyor. Bu parkı ilçemize kazandırdığı için Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay’a çok teşekkür ederiz.” ,

“MATEMATİK PARKI SAYESİNDE DERSLERİMİZDE ÖĞRENDİKLERİMİZİ PEKİŞTİRİYORUZ”

Parkı ziyaret eden öğrencilerden Ilgın Deniz Süle ise Prof. Dr. Aziz Sancar Matematik ve Bilim Parkı’nın çok keyifli ve öğretici olduğunu vurgulayarak, “Matematik derslerimizde öğrendiklerimizin görselini bu park sayesinde görebilmemiz çok güzel. Parkı çok sevdik, tüm oyuncakları denedik ve çok yararlı bulduk. Derslerimizde öğrendiklerimizi burada pekiştiriyoruz” dedi.