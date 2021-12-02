Efeler'den Menderes'teki kirlilikle mücadele kararı

02 Aralık 2021 Perşembe, 14:14

Efeler Belediyesi Aralık Ayı 1’inci Meclis Toplantısı, Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay’ın yönetiminde belediyenin meclis salonunda gerçekleştirildi. Gündemdeki 8 madde ile gündem dışı 3 maddenin görüşüldüğü oturumda, Büyük Menderes Havzası’nda yaşanan kirlilikle mücadele kapsamında sorunların çözümü için projeler geliştirilmesi ve ıslah çalışmalarının sürdürülmesi için nehre komşu belediyelerle birlikte “Büyük Menderes Nehri Belediyeler Birliği”nin kurulması ve kuruluş işlemleri için girişimlere başlanmasına oy birliği ile karar verildi. Kurulacak birliğin başkanlığının Efeler Belediyeler Başkanı Mehmet Fatih Atay tarafından yürütülmesi kararlaştırıldı.

BELEDİYELER BİRLİĞİ KURULACAK

Atay, “Büyük Menderes'in temizlenmesi konusunu çok önemsiyoruz. Kurulacak komisyona her partiden birer kişi alacağız. Herkes, her ilçe bu işin içinde olacak. Buranın temizlenmesi bizim ya da tek başına Aydın Büyükşehir’in yapacağı bir iş değil. Yaklaşık 500 kilometre içerisinde seyir halinde, bölgeye hayat veren, hepimizin yaşadığı ve yediğimiz-içtiğimiz gıdaları sulayan bir nehir bu. Hepimiz bu konuda duyarlılık sergilemeliyiz. Öncülüğünü biz yaptık. Nehrin çıktığı yerden döküldüğü yere kadar olan tüm belediyelerle bu birliğin kurulmasını sağlayacağız” dedi.

Atay, meclis toplantısında Efeler’deki iş arayanlar ve işverenler arasında köprü kurup istihdam sağlamak için 15 Eylül 2021’de açılan Kariyer Merkezi’ne yapılan başvurular ile ilgili de bilgi verdi. Atay, "220 işveren firma bize başvuruda bulundu. 2 bin 103 kişi de iş bulmak üzere bize başvuruda bulunmuş. Şu an 190 aktif ilan mevcut. 8 vatandaşımız kariyer merkezimiz sayesinde iş olanağına kavuştu. Bu sayı ilerideki günlerde umuyoruz ki daha da artacak" ifadelerini kullandı.