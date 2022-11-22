Ege Denizi için fırtına uyarısı

Meteoroloji, Ege Denizi'nde yarın (23 Kasım) fırtınanın etkili olmasının beklendiğini bildirdi. Deniz ulaşımındaki aksama gibi durumlara karşı denizciler ve vatandaşlar uyarıldı.

DHA
22 Kasım 2022 Salı, 15:41
Ege Denizi için fırtına uyarısı
Abone Ol google-news

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Ege Denizi’nin kuzeyinde (Çanakkale - Çeşme arası) yarın günün ilk saatlerden itibaren; güneyinde ise (Çeşme - Bodrum arası) öğle saatlerinden itibaren fırtınalı havanın etkili olmasının beklendiği duyuruldu.

Fırtınanın güney yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına şeklinde eseceği, akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesinin beklendiği belirtildi. Fırtına nedeniyle meydana gelebilecek deniz ulaşımındaki aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği vurgulanarak, denizciler ve vatandaşların dikkatli, tedbirli olmaları istendi.


meteoroloji Ege Denizi Fırtına

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler