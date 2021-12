EGİAD Melekleri’nden yatırım atağı

01 Aralık 2021 Çarşamba, 17:38

Pandemiye rağmen yatırımlardan vazgeçmeyen EGİAD Melekleri, 3 milyon dolar üzeri değerde 22 girişime yatırım ile “Melek Ağları” içinde önemli bir konuma yerleşti. Her yıl ortalama 6 ile 8 arasında yatırım gerçekleştirdiklerini vurgulayan EGİAD Melekleri İcra Kurulu Başkanı Levent Kuşgöz, “İş insanları örgütü deneyimi olan bir melek yatırım ağı olarak, geçen altı yıl içerisinde hem yatırımcı sayımızın hem de yatırımlarımızın artmış olması oldukça heyecan verici. Ekonomik sürdürülebilirliğin, kalkınmanın girişimler tarafından ortaya çıkan inovasyon ve katma değer ile desteklenmesi gerektiği mutlaka göz önünde bulunmalıdır. EGİAD Melekleri kuruluşundan bugüne 2000’den fazla girişimci başvurusu geldi, 110 girişimi ağ üyesi yatırımcıları ile buluşturdu ve 3 milyon dolar üzeri değerde 22 girişime yatırım gerçekleştirdi. Ağ üyesi 50 melek yatırımcı bulunmaktadır. Yatırım gerçekleştirilen alanlar arasında ise oyun, akıllı tarım teknolojileri, Akıllı kentler, saas, uzaktan eğitim ve yönetim araçları, teknolojileri, sağlık teknolojileri, bu teknolojileri destekleyen yapay zekâ ve dijital dönüşüm uygulamaları ağırlıklıdır” diye konuştu. Yatırım gerçekleştirilmesi hedeflenen alanlar arasında son zamanlarda oyun sektörünün yükselişte olduğunu kaydeden Kuşgöz, “Son yıllarda gösterdiği başarısı ile Oyun Girişimciliği odağı üzerine çekti. Bu bağlamda, EGİAD Melekleri Yatırım Ağı üyeleri arasında bulunan 35 yatırımcının ortaklığı ile kurulan You Can Games ile, mobil oyun geliştiricisi ekiplere düşünce aşamasından oyunun denenmesi ve yayınlanması, başarılı ekiplerin şirketleşmesi aşamasına kadar destek vermektedir. Hedef, bu model ile sermayesi ve pazar bilgisi konusunda eksiklikleri olan yetenekli gençlerin, 100 milyar doları bulan dünya mobil oyun sektörünün bir parçası haline gelmelerine fırsat yaratmaktadır” dedi.