EGİAD Melekleri’nden yatırım atağı
2010 yılından itibaren İzmir ve Ege Bölgesi’ne yönelik girişimcilik ve melek yatırımcılık kavramlarına yönelik farkındalık çalışmaları yapan Ege Genç İş İnsanları Derneğİ (EGİAD), 2010-2015 yılları arasında başlattığı Melek Yatırımcılık çalışmalarında zirve yaptı.
Pandemiye rağmen yatırımlardan vazgeçmeyen EGİAD Melekleri, 3 milyon dolar üzeri değerde 22 girişime yatırım ile “Melek Ağları” içinde önemli bir konuma yerleşti. Her yıl ortalama 6 ile 8 arasında yatırım gerçekleştirdiklerini vurgulayan EGİAD Melekleri İcra Kurulu Başkanı Levent Kuşgöz, “İş insanları örgütü deneyimi olan bir melek yatırım ağı olarak, geçen altı yıl içerisinde hem yatırımcı sayımızın hem de yatırımlarımızın artmış olması oldukça heyecan verici. Ekonomik sürdürülebilirliğin, kalkınmanın girişimler tarafından ortaya çıkan inovasyon ve katma değer ile desteklenmesi gerektiği mutlaka göz önünde bulunmalıdır. EGİAD Melekleri kuruluşundan bugüne 2000’den fazla girişimci başvurusu geldi, 110 girişimi ağ üyesi yatırımcıları ile buluşturdu ve 3 milyon dolar üzeri değerde 22 girişime yatırım gerçekleştirdi. Ağ üyesi 50 melek yatırımcı bulunmaktadır. Yatırım gerçekleştirilen alanlar arasında ise oyun, akıllı tarım teknolojileri, Akıllı kentler, saas, uzaktan eğitim ve yönetim araçları, teknolojileri, sağlık teknolojileri, bu teknolojileri destekleyen yapay zekâ ve dijital dönüşüm uygulamaları ağırlıklıdır” diye konuştu. Yatırım gerçekleştirilmesi hedeflenen alanlar arasında son zamanlarda oyun sektörünün yükselişte olduğunu kaydeden Kuşgöz, “Son yıllarda gösterdiği başarısı ile Oyun Girişimciliği odağı üzerine çekti. Bu bağlamda, EGİAD Melekleri Yatırım Ağı üyeleri arasında bulunan 35 yatırımcının ortaklığı ile kurulan You Can Games ile, mobil oyun geliştiricisi ekiplere düşünce aşamasından oyunun denenmesi ve yayınlanması, başarılı ekiplerin şirketleşmesi aşamasına kadar destek vermektedir. Hedef, bu model ile sermayesi ve pazar bilgisi konusunda eksiklikleri olan yetenekli gençlerin, 100 milyar doları bulan dünya mobil oyun sektörünün bir parçası haline gelmelerine fırsat yaratmaktadır” dedi.
Video Haberler
- İETT şoföründen ambulans sürücüsüne şiddet
- Lütfi Elvan'ın koltuğu ona teklif edildi
- Fırtına sürüyor: Dev dalgalar aracı böyle yuttu
- Yürüyen adamın kafasına çanak anten düştü
- Düşme anı görüntüleri ortaya çıktı
- Yurttaşın hali perişan
- Başakşehir'de elektrik trafosu bomba gibi patladı
- Lodos, Çatalca'da saat kulesini devirdi
- Lodos çatıyı uçurdu
- Yargıdaki çürümeyi tek tek anlattı
En Çok Okunan Haberler
- Cumhuriyet'ten zorunlu açıklama
- Mansur Yavaş'tan yanıt geldi
- Merkez'den döviz kuruna müdahale
- Kapalıçarşı'da esnaf intiharı
- Babacan ve Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı
- Erdoğan'dan 'asgari ücret' açıklaması
- Canlı yayında tek tek anlattı
- Erdoğan'ın yeni gözdesi belli oldu
- Erdoğan konuştu, dolardan tarihi zirve
- Kılıçdaroğlu'ndan tehdide yanıt