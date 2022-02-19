Ekrem İmamoğlu, 15 Temmuz şehidinin babasını ziyaret etti

19 Şubat 2022 Cumartesi, 07:47

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Sarıyer’de esnaf ziyareti yaparak vatandaşlarla bir araya geldi. İmamoğlu, 15 Temmuz darbe girişiminde şehit olan Fatih Satır’ın babası Turan Satır’ı da ziyaret etti.

Baba Satır, İmamoğlu’na, “35 bin oy İstinye’den aldın sen, onu biliyor musun? Ben onlara şehit verdim ama onlara oy vermedi benim kızım, size oy verdi. Bak, benim oyum saklı… Ben dost için ölmeye her an hazırım ama ben, benim için öleni bulamadım” dedi.

“BEN ONLARA ŞEHİT VERDİM AMA ONLARA OY VERMEDİ BENİM KIZIM”

Baba Satır şunları söyledi: “Cenabı Allah’ın herkesin yolunu nasıl açtığı bilinemez. Senin yolunu nasıl açtığını bilir misin başkanım? Allah bizim kalp gözümüzü kör etmesin. En son gece kendi ayaklarına sıktılar biliyor musun? 35 bin oy İstinye’den aldın sen, onu biliyor musun? Ben onlara şehit verdim ama onlara oy vermedi benim kızım, size oy verdi.

Bak, benim oyum saklı. Şu adamı tanıdım tanıyalı ben bu adama can veririm. Kişisel olarak veririm. Ben dost için ölmeye her an hazırım ama ben, benim için öleni bulamadım. Ben, benim için öleni aramıyorum. Bu benim oğlumun kanlı bayrağı. Ben, bu adama gidip bir gün iş istedim mi? İstemedim. Ben hep dürüstlüğümle çalıştım”