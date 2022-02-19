Ekrem İmamoğlu, 15 Temmuz şehidinin babasını ziyaret etti
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 15 Temmuz şehidi Fatih Satır’ın babası Turan Satır’ı ziyaret etti.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Sarıyer’de esnaf ziyareti yaparak vatandaşlarla bir araya geldi. İmamoğlu, 15 Temmuz darbe girişiminde şehit olan Fatih Satır’ın babası Turan Satır’ı da ziyaret etti.
Baba Satır, İmamoğlu’na, “35 bin oy İstinye’den aldın sen, onu biliyor musun? Ben onlara şehit verdim ama onlara oy vermedi benim kızım, size oy verdi. Bak, benim oyum saklı… Ben dost için ölmeye her an hazırım ama ben, benim için öleni bulamadım” dedi.
“BEN ONLARA ŞEHİT VERDİM AMA ONLARA OY VERMEDİ BENİM KIZIM”
Baba Satır şunları söyledi: “Cenabı Allah’ın herkesin yolunu nasıl açtığı bilinemez. Senin yolunu nasıl açtığını bilir misin başkanım? Allah bizim kalp gözümüzü kör etmesin. En son gece kendi ayaklarına sıktılar biliyor musun? 35 bin oy İstinye’den aldın sen, onu biliyor musun? Ben onlara şehit verdim ama onlara oy vermedi benim kızım, size oy verdi.
Bak, benim oyum saklı. Şu adamı tanıdım tanıyalı ben bu adama can veririm. Kişisel olarak veririm. Ben dost için ölmeye her an hazırım ama ben, benim için öleni bulamadım. Ben, benim için öleni aramıyorum. Bu benim oğlumun kanlı bayrağı. Ben, bu adama gidip bir gün iş istedim mi? İstemedim. Ben hep dürüstlüğümle çalıştım”
İlgili Haberler
- Son dakika... İmamoğlu'ndan sert 'İSKİ' tepkisi: 'Hukuk önünde hesabını vereceksiniz'
- Erdoğan'ın suda indirim çağrısına İmamoğlu'ndan yanıt: 'Hangi faturada indirim gerekiyor milletimiz karar versin'
- Ekrem İmamoğlu sert konuştu: Peşini bırakmayacağım
Günün Video Haberi
Video Haberler
- Yunanistan'da 288 kişinin bulunduğu feribotta yangın
- DEVA Partisi'nden Erdoğan'ı kızdıracak video
- Telefona baktı; ızgaradan aşağıya düştü
- 'AKP yönetemiyor, yurttaş bedel ödüyor'
- Çin'de 520 drone'lu ışık gösterisi
- Guatemala’da 6,2 büyüklüğünde deprem
- AKP'li yurttaşın 2 yılda şaşırtan değişimi
- Beyazıt tramvay durağında silahlı kavga
- Beylikdüzü'nden dehşet anları: Sopayla parçaladı
- 'Kıymalı yumurtalı pide 14 TL vekilime Meclis'te'
En Çok Okunan Haberler
- Siyasi ve ünlü isimlerden art arda 'Tarkan' paylaşımları
- Herzog’un Türkiye ziyareti öncesi kritik buluşma
- Babacan'dan Erdoğan'a 'ilginç' yanıt
- Altın fiyatlarında Ukrayna etkisi
- Dolar güne yükselişle başladı
- Tim Cook'un 99 milyon dolarlık ikramiyesine tepki
- İstismara uğrayan çocuklar suça da teşvik edilmiş!
- Vitrindekiler...
- Yakup Kadri Karaosmanoğlu’nun düşünce dünyası
- Korkunç general mi büyük dahi lider mi?