Ekrem İmamoğlu'ndan 14 Şubat'a özel 'Sevgi Günü' kampanyası
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 14 Şubat'a özel bir kampanya başlattı. Bu yıl 14 Şubat'ın Sevgililer Günü yerine “Sevgi Günü” olarak kutlanmasını öneren İmamoğlu, yurttaşlardan ihtiyaç sahiplerine destek olarak sevgiyi paylaşmalarını istedi.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Büyük Şehrin Büyük Dayanışması” mottosuyla 14 Şubat’a özel sevgi dolu 'Askıda Fatura' kampanyası başlattı.
Kampanyayı sosyal medya hesaplarından yayınladığı bir video ile “Tüm aşıklara” duyuran İmamoğlu, bu sene 14 Şubat'ın Sevgililer Günü yerine “Sevgi Günü” olarak kutlanmasını önerdi.
Askıda sevgi var.¦?— Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) February 11, 2022
Gelin, bu 14 Şubat'ta sevgimizle evleri ısıtalım, öğrencilere umut, ailelere destek, bebeklere gülümseme olalım.https://t.co/62jDghmHFp pic.twitter.com/XKS2dGJYvO
İmamoğlu, bu yılki 14 Şubat’ta sevenlerin birbirine hediye almak yerine; askidafatura.ibb.gov.tr adresinden ihtiyaç sahiplerinin askıdaki faturalarından birini indirmelerini ya da onlar için bir 'Destek Paketi' almalarını istedi.
İmamoğlu, sosyal medyada yaptığı paylaşımda, “14 Şubat, bildiğiniz nedenlerle bazılarımız için en zor günlerden biri. Ve biz bu zor günleri sevgimizle kolaylaştırabiliriz. Bu 14 Şubat'ta Askıdan Bir Fatura ya da bir Destek Paketi alalım. Sevgimizle evleri ısıtalım. Öğrencilere umut, ailelere destek, bebeklere gülümseme olalım. Askıda sevgi var” dedi.
Ekrem İmamoğlu, eşi Dilek Kaya İmamoğlu adına Askıda Fatura’ya yardımda bulunarak, kampanyaya ilk desteği de kendisi verdi.
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