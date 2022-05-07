Elazığ'da 'hayvan otlatma' tartışması: Köy muhtarı öldü, 2 kişi yaralandı
Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde çıkan silahlı kavgada Çanakçı köyü muhtarı hayatını kaybetti, iki kişi yaralandı. Kavgayla ilgili 6 kişiyi gözaltına alındı.
Çanakçı köyünde, muhtar Fahrettin Yıldırım (50) ile bölgede küçükbaş hayvan otlatan göçer sürü sahipleri arasında merada hayvan otlatma tartışması nedeniyle tartışma çıktı. Silahlı kavgaya dönüşen olayda, muhtar Yıldırım ile Barış Mehmet Yıldırım ve Ekrem İnce silahla vurularak yaralandı.
Durumun bildirilmesi üzerine arazinin engebeli olmasından dolayı bölgeye askeri helikopter sevk edildi.
MUHTAR, YOLDA HAYATIIN KAYBETTİ
Olay yerinde yapılan müdahalenin ardından helikopterle Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne sevk edilen yaralılardan muhtar Yıldırım, yolda hayatını kaybetti.
Jandarma ekipleri, silahlı kavgayla ilgili 6 kişiyi gözaltına alındı. Yapılan aramalarda olayda kullandığı değerlendirilen iki tabanca ve iki av tüfeği bulundu.
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