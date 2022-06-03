Emine Erdoğan'ın himayesinde kurulan ajansla ilgili haberlere yayın engeli
Emine Erdoğan'ın himayesinde kurulan Çevre Ajansı Başkanlığı'na ilişkin bazı haberlerle ilgili ‘itibar zedeleyici’ oldukları gerekçesiyle yayından kaldırma kararı çıktı.
Meclis’e sunulan “Çevre Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi"ndeki 'Çevre Ajansı’na ilişkin haberlerin, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın talebi üzerine yayından çıkarılmasına karar verildi.
BirGün'de yer alan habere göre, İstanbul Anadolu 6. Sulh Ceza Hakimliği’nin 3 Haziran tarihli kararıyla, kanunda yapılacak değişikliğin, 'mapa ve şamandıra ihalesi ile turizm alanlarını işletebilme yetkisinin Emine Erdoğan’ın himayesindeki Çevre Ajansı’na verilebilmesinin önünü açacak olmasına' dikkat çeken haberlerin, içerikten kaldırılmasına hükmedildi.
Mahkeme kararın gerekçesini "özel hayatın gizliliği" ve "kişilik hakları"na dayandırarak, söz konusu haberlerin 'haber alma, verme ve eleştiri hürriyeti kapsamında kalmadığını' öne sürdü.
Kararda, haberlerin Emine Erdoğan’ın 'itibarını ve toplum nezdindeki saygınlığını zedelediği' savunuldu.
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